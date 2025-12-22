DOLAR
Eskişehir'de Bilecikliler, Şehitler İçin Kur’an ve Mevlid Okudu

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, mübarek üç ayların başlangıcında Tepebaşı Merkez Camii'nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuyarak şehitler için dua etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:41
Eskişehir'de Bilecikliler, Şehitler İçin Kur’an ve Mevlid Okudu

Eskişehir'de Bilecikliler, Şehitler İçin Kur’an ve Mevlid Okudu

Tepebaşı Merkez Camii’nde anlamlı buluşma

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, mübarek üç ayların başlangıcında bir araya gelerek tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okudu.

Etkinlik, Tepebaşı Merkez Camiinde öğle vakti gerçekleştirildi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen programda belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

