Eskişehir'de Bilecikliler, Şehitler İçin Kur’an ve Mevlid Okudu

Tepebaşı Merkez Camii’nde anlamlı buluşma

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, mübarek üç ayların başlangıcında bir araya gelerek tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okudu.

Etkinlik, Tepebaşı Merkez Camiinde öğle vakti gerçekleştirildi. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen programda belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

