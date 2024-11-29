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Balkanlar'daki Türbeler, Türk Kültürünün İzlerini Taşıyor

Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Balkanlar'daki türbelerin Türk kültürü için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:15
Balkanlar'daki Türbeler, Türk Kültürünün İzlerini Taşıyor

Balkanlar'daki Türbeler, Türk Kültürünün İzlerini Taşıyor

İnönü Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Balkanlar'da Türklüğü ve İslam'ı yayan dervişlerin, gazi ve alperenlerin türbelerinin bölgedeki Türk kültürünün güçlü izlerini oluşturduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Dönmez, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu çerçevesinde 'Balkanlarda Sarı Saltuk Algısı' başlıklı bir sunum yaptı.

Sarı Saltuk'un Önemi

Dönmez, Sarı Saltuk'un Balkanlar'da Türk kültürünün ve İslam'ın yayılmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. "Sarı Saltuk bir alperen ve savaşçı. Kılıçla savaşmanın yanı sıra, gönülleri de tahta kılıçla fethediyor," dedi.

Kültürel Değerlere Sahip Çıkma Vurgusu

Dönmez, Türk tarihi ve kültürü açısından önemli şahısların kültürün temel taşlarını oluşturduğunu belirterek, bu kişiliklere sahip çıkmanın gerekliliğine dikkat çekti. "Bir kültürü dejenere etmek istiyorsanız, o kültürü yaşatacak gençlerin zihnini bulanıklaştırmak zorundasınız. Mihenk taşı olan şahısların geçmişte yaşayıp yaşamadığını sorgulatmak, şüphe uyandırmaktan başka bir işe yaramaz," şeklinde konuştu.

Yabancı Görüşlerin Etkisi

Dönmez, yabancı düşünürlerin Sarı Saltuk ve benzeri şahısların kimlikleriyle ilgili yarattığı şüphe ortamına da değindi. Saha araştırmaları sırasında karşılaştığı bazı durumları örnek vererek, bu şahısları Hristiyanlaştırma çabalarının farkında olduğunu söyledi. "Romanya'daki Babadağ'da yaptığım incelemelerde, Sarı Saltuk'un türbesini ziyarete gelen Kanada'dan gelen papazlar dikkatimizi çekti. Bu, daha geniş bir evrensel ilgi olarak görünse de işin arka planında başka niyetlerin olduğunu biliyoruz," ifadesini kullandı.

Balkanlar'daki Türk Varlığı

Son olarak, Dönmez, Balkanlar'daki Türk varlığının türbeler ve önemli kişiler aracılığıyla görülebileceğini belirtti. "Balkanlar'daki türbeler, Türk kültürü ve medeniyetinin en önemli simgeleridir. Yabancılar, bu değerleri silmeye çalışıyor. Türkiye'nin siyasi sınırları Edirne'den Kars'a kadar uzanıyor ancak inanç ve kültür sınırlarımız çok daha geniş. Osmanlı'nın ve Türk kültürünün etkisi Balkanlar'da hala hissediliyor," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İnönü Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Trakya Üniversitesi...

İnönü Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformunca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu'nda "Balkanlarda Sarı Saltuk Algısı" başlıklı sunum yaptı.

İnönü Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Trakya Üniversitesi...

İnönü Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dönmez, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformunca Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu'nda "Balkanlarda Sarı Saltuk Algısı" başlıklı sunum yaptı.

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