Bist 100
9.344,97 1%
DOLAR
30,92 0,25%
EURO
33,46 0,52%
ALTIN
2.016,45 0,8%

Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor

Hem erkek hem de kadın temizlik tutkunlarının en çok kullandığı ürünlerden biri olan çamaşır suyu, yüzeylerin tamamen temiz kalmasını sağlar. Çamaşır suyu olmadan temizlik yapamayan kişiler için bazı vahim durumlar söz konusudur. Birinci sebep elbette çamaşır suyunun ağartma etkisidir. 'Sadece şurayı temizleyeceğim' şeklinde ifadeler kullandıktan sonra çamaşır suyunun üzerinize sıçraması en sevdiğiniz kıyafetlerin veya eşyaların rengini solduracaktır. Çamaşır suyunun çamaşırlardan çıkarılması en sık sorulan soruların başında geliyor ve tüm sorularınızın cevabını haber detaylarımızda bulabilirsiniz. Çamaşır suyuyla lekelenmiş kıyafetleri nasıl yıkayacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 19:53
Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor

Çamaşır suyu lekelerini kıyafetlerden nasıl çıkarırım?

Çamaşır suyu, kullanımı oldukça kolay ve etkilidir ve yüzeyleri iyice temizleyebilir ancak bazı durumlarda ağartma özelliği çamaşır kazalarına neden olabilir. Yaygın ve oldukça ciddi bir durum olan çamaşır suyuyla temas eden kıyafetleri değerlendirmek veya çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini bir araya getirdik. En sevdiğiniz kıyafetlerden çamaşır suyu lekelerini çıkarmak için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.

Giysilerdeki çamaşır suyu lekeleri tamamen çıkarılamayacağından, çamaşır suyu lekelerini giysilerde gizlemenin birçok yolu vardır. Çamaşır suyu lekelerini çamaşırlarınızda gizlemek istiyorsanız onları boyayabilirsiniz. Ağartılmış alanın uygun renkte boyanması, ağartma lekesini gizleyecek ve giysinin yeniden kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Kumaş boyasının doğru tonunu elde etmek şu an için biraz zor olabilir ancak doğru kullanıldığında en sevdiğiniz kıyafetlerinizi tekrar kullanılabilir hale getirebilir.

Giysilerdeki çamaşır suyu lekelerini gizlemek için lekeli bölgeye rötuş yapın. Kiri kapatmak ve kıyafete yeni bir görünüm kazandırmak için el sanatları veya hobi mağazalarından satın alınabilecek yamaları veya çıkartmaları dikin. Aşınmış diğer parçaları tekrar hayata döndürmek için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Çamaşır suyu lekelerini kıyafetlerden nasıl çıkarırım

Çamaşır suyu lekelerini giysilerden çıkarmak için lekeyi doğru bölgeden çıkardığınızdan emin olun. Leke tamamen devam ediyorsa, lekeyi keserek çamaşır suyu lekesini hemen çıkarabilirsiniz. Bu yöntem sadece tişörtler için değil uzun giysiler için de kullanılabilir. Ayrıca giydiğiniz tişörtün beyazlamış yerlerini uygun kesme darbeleriyle keserek de farklı bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu yöntemler sayesinde sanki yeni kıyafet alıyormuş gibi farklı tarzlarda kıyafetler yapabilirsiniz.

Çamaşır suyu lekesinin çamaşırlarınızın en önemli yerlerine bulaştığını ve hiçbir önlemin bunu değiştiremeyeceğini düşünüyorsanız bu noktada daha da fazla çamaşır suyuna ihtiyaç olduğunu söylemek mantıklıdır. Çamaşır suyu lekeli giysiyi uygun bir kaba koyun ve üzerine bol miktarda çamaşır suyunu dökün. Çamaşır suyu döktükten sonra giysinize yeni renkler ve desenler oluşturmak için giysinize seçtiğiniz bir sprey boya püskürtün. Bu yöntemle hayal gücünüze uygun, benzersiz işçiliğinizi ortaya koyan tasarımlar oluşturabilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak en sevdiğiniz kıyafetleri tekrar giyebilir, hatta onları eskisinden daha da çok sevebilirsiniz. Çamaşır suyu kıyafetlerinize bulaşırsa endişelenmeyin. Öncelikle şu anki şokunuzu atlatın ve gelecekte nasıl tasarım istediğinizi düşünün. Gerekli zihinsel işlemleri yaptıktan sonra yukarıdaki uygulamalardan birini seçin ve gerekli uygulamayı güvenli bir şekilde tamamlayın.

Unutmayın hayat geri dönüşüm ike daha güzel ve verimli bir hale gelir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak

Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

Kızılay Memur Alım ilanı Açtı! KPSS Şartı Yok, Yüksek Maaş Var…

Kızılay Memur Alım ilanı Açtı! KPSS Şartı Yok, Yüksek Maaş Var…

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keki balon gibi şişiren teknik! Meğer içine süt yerine ondan koymak gerekiyormuş
2
SUV Tutkunlarına Müjde: Chery Omada’ya Rakip Geldi! 432 Bin TL’lik SUV Satışta!
3
Aşk ve Para 3 Burcun Kapısını Çalıyor! Venüs Kova’da, 12 Mart’a Kadar Şansınız Yüksek!
4
Şehrin gürültüsünden uzak huzur bulmak mümkün! İzmir'in o ilçesine akın akın gidiyorlar
5
Evde yalnız başına oturmayı çok seven 4 burç! Geleni gideni hiç sevmezler
6
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
7
BİM'de Yudum ayçiçek yağı 171 TL, 5 kg pirinç 165 TL'ye düştü! Kapanın elinde kalacak indirim başlıyor

Real Madrid, Arda Güler'den sonunda bunu da istedi

BİM'de Yudum ayçiçek yağı 171 TL, 5 kg pirinç 165 TL'ye düştü! Kapanın elinde kalacak indirim başlıyor

Giysileri çöpten kurtaran tüyo! Çamaşır suyu lekelerini silgi gibi siliyor

İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek

BYD, lüks otomobil üreteceğini duyurdu! Bentley ve Rolls-Royce’a meydan okudu

Banka hesabı olanlara tek işleme 2 bin lira geri ödeme! Banka yeni kampanyayı patlattı

Kızılay Memur Alım ilanı Açtı! KPSS Şartı Yok, Yüksek Maaş Var…

Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…

Emekliye özel yeni destek ! Her emeklinin her ay ödediği o ücret ortadan kalkacak

Balık ayıklamakla saatlerce uğraşmayın! En temiz ve zahmetsiz hamsi ayıklamanın formülü burada

Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…