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Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Devlet, mevduat sahiplerine sunulan güvenceyi 950 bin TL'ye yükseltti. Yeni düzenleme 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:34
Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor

TL’nin değer kazanması adına atılan adımlar hız kesmeden devam ediyor. Son yıllarda yatırımcıların en gözde tercihi haline gelen mevduat hesapları, TCMB tarafından alınan politika faizi kararlarıyla birlikte daha cazip hale geldi. Yüksek enflasyon karşısında tasarruflarını korumak isteyenlerin gözdesi olan mevduatlar, güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Devlet Garantisi Yükseliyor

Geçtiğimiz yıl 650.000 TL olarak belirlenen devlet garantisi, yeni bir düzenlemeyle birlikte 950.000 TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gerçekleştirildi ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu uygulama, tasarruf sahipleri için önemli bir güvence sunacak.

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Banka Batarsa Ne Olacak?

Yeni düzenleme ile birlikte, bankanın beklenmedik bir durumda batması halinde, hesap sahiplerine 950 bin TL'ye kadar olan mevduatları kesinlikle ödenecek. Bu, yatırımcılar için büyük bir güvence anlamına geliyor.

Mevduat Güvencesi Nedir?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankaların olası iflas durumlarında mevduat sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla kurulan bir güvence sistemi olarak bilinmektedir. Son yıllardaki ekonomik dalgalanmalar, vatandaşları yatırımlarının güvenliğinden endişe ettirmişken, bu yeni düzenleme ile mevduat sahiplerinin banka iflaslarına karşı daha güvende olmalarını sağlayacak.

Uygulama Tarihi

Alınan karar doğrultusunda, bu artışın 1 Ocak 2025 itibariyle devreye gireceği açıklandı. Bu tarihten sonra bankalarda bulunan tüm mevduatlar, 950 bin TL'ye kadar devlet garantisi altında olacak.

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