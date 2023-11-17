Banyo ve mutfak temizliği kolaylaşıyor! Fayans ve derz lekelerini 5 saniyede yok eden karışım

Banyolardaki derz temizliği artık kabus olmayacak! Bu yöntem hayat kurtarır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DERZ TEMİZLİĞİ İÇİN YÖNTEMLER

Fayansların derzlerinde biriken kirler gün geçtikçe kötü hale gelebiliyor. İçinde olan lekeler küf oluşumuna kadar giderken doğal yöntemlerle bu kirlerden kurtulmak mümkün. Derzlerin arasında biriken kirleri temizlemek için soda, karbonat ve suyla doğal bir temizlik ürünü elde edebilirsiniz. Soda bikarbonat, ılımlı bir alkali olduğu için suyla karıştırıldığı zaman bütün küf, kum ve kiri çözüyor.





Biraz su eklemesi yaparak macun elde edebilir ve derz aralarını fırçayla temizleyebilirsiniz. Eğer soda bikarbonatı sirke ile karıştırırsanız daha etkili bir temizlik malzemesi elde edebilirsiniz. Bu karışımla mutfak giderlerini temizleyebilir, tuvaletlerinizi parlatabilir, halılarda olan lekeleri çıkarabilir ve yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz. Bu karışım özellikle fayans derzlerinde biriken kirlerden kurtulmaya iyi geliyor. Derz temizliği yapmak için bir kabın içine soda bikarbonat eklenir ve suyla macun kıvamı alana kadar karıştırılır. Suyun yavaş yavaş eklenmesi önemlidir.