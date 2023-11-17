Banyo ve mutfak temizliği kolaylaşıyor! Fayans ve derz lekelerini 5 saniyede yok eden karışım

Banyonuzun parlak olmasını istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin! Tüm detaylar haberimizde.

Banyo ve mutfak temizliği kolaylaşıyor! Fayans ve derz lekelerini 5 saniyede yok eden karışım
Yayın Tarihi:

Banyolardaki derz temizliği artık kabus olmayacak! Bu yöntem hayat kurtarır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DERZ TEMİZLİĞİ İÇİN YÖNTEMLER

Fayansların derzlerinde biriken kirler gün geçtikçe kötü hale gelebiliyor. İçinde olan lekeler küf oluşumuna kadar giderken doğal yöntemlerle bu kirlerden kurtulmak mümkün. Derzlerin arasında biriken kirleri temizlemek için soda, karbonat ve suyla doğal bir temizlik ürünü elde edebilirsiniz. Soda bikarbonat, ılımlı bir alkali olduğu için suyla karıştırıldığı zaman bütün küf, kum ve kiri çözüyor. 

derz temizleme yöntemleri

Biraz su eklemesi yaparak macun elde edebilir ve derz aralarını fırçayla temizleyebilirsiniz. Eğer soda bikarbonatı sirke ile karıştırırsanız daha etkili bir temizlik malzemesi elde edebilirsiniz. Bu karışımla mutfak giderlerini temizleyebilir, tuvaletlerinizi parlatabilir, halılarda olan lekeleri çıkarabilir ve yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz. Bu karışım özellikle fayans derzlerinde biriken kirlerden kurtulmaya iyi geliyor. Derz temizliği yapmak için bir kabın içine soda bikarbonat eklenir ve suyla macun kıvamı alana kadar karıştırılır. Suyun yavaş yavaş eklenmesi önemlidir. 

Öne Çıkanlar
Sodayı daha önce hiç bu amaçla kullanmamıştınız! Hem lezzetli hem pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi Sodayı daha önce hiç bu amaçla kullanmamıştınız! Hem lezzetli hem pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi
WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi WhatsApp artık eskisi gibi değil! Yeni gelen özellik Discord'a çevirdi
Yıllar geçse de siz genç kalın! Ünlü profesör gençlik anahtarını verdi: 5 kuralda günden güne gençleşin Yıllar geçse de siz genç kalın! Ünlü profesör gençlik anahtarını verdi: 5 kuralda günden güne gençleşin
Çok Okunanlar
Zamana meydan okuyamayan çatal ve kaşıkları parlatıyor! Ev hanımları sabah akşam bu yöntemi deneyecek Zamana meydan okuyamayan çatal ve kaşıkları parlatıyor! Ev hanımları sabah akşam bu yöntemi deneyecek Aydın’da nereyi gezeceğim? Derdine son! Aydın’ın en ünlü gezilecek beş yeri Aydın’da nereyi gezeceğim? Derdine son! Aydın’ın en ünlü gezilecek beş yeri Sodayı daha önce hiç bu amaçla kullanmamıştınız! Hem lezzetli hem pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi Sodayı daha önce hiç bu amaçla kullanmamıştınız! Hem lezzetli hem pratik 10 dakikada yapacağınız sodalı köfte tarifi Bu yöntem eti yumuşacık pişirmeyi sağlıyor! Pişerken içine mutlaka atın: Usta etçiler böyle pişiriyormuş Bu yöntem eti yumuşacık pişirmeyi sağlıyor! Pişerken içine mutlaka atın: Usta etçiler böyle pişiriyormuş Çok yoğun bir gün geçiriyorsanız, kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, bayat ekmeklerinizle sadece 10 dakikada hazırlayacağız kahvaltı aperitifi sizlerle! Çok yoğun bir gün geçiriyorsanız, kahvaltı hazırlamaya vaktiniz yoksa, bayat ekmeklerinizle sadece 10 dakikada hazırlayacağız kahvaltı aperitifi sizlerle!