Bartın Akçamescit Hayvan Pazarı 25 Ocak'ta Yeniden Açılıyor

Şap vakalarının ardından 4 aylık aranın sonu

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde hizmet veren hayvan pazarı, il genelinde görülen şap rahatsızlığı nedeniyle geçen yılın Eylül ayında geçici olarak kapatılmıştı.

Vatandaşların ve hayvan yetiştiricilerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla alınan tedbirler kapsamında kapatılan pazar, 4 ay aranın ardından yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan duyuruda, hayvan pazarının 25 Ocak Pazar gününden itibaren tekrar faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

HAYVAN PAZARI YENİDEN HİZMETE AÇILACAK