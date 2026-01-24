Bartın Akçamescit Hayvan Pazarı 25 Ocak'ta Yeniden Açılıyor

Bartın Akçamescit köyündeki hayvan pazarı, şap nedeniyle Eylül'de kapatılmıştı. İl Özel İdaresi, pazarın 25 Ocak Pazar'dan itibaren 4 ay sonra yeniden açılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:15
Bartın Akçamescit Hayvan Pazarı 25 Ocak'ta Yeniden Açılıyor

Bartın Akçamescit Hayvan Pazarı 25 Ocak'ta Yeniden Açılıyor

Şap vakalarının ardından 4 aylık aranın sonu

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde hizmet veren hayvan pazarı, il genelinde görülen şap rahatsızlığı nedeniyle geçen yılın Eylül ayında geçici olarak kapatılmıştı.

Vatandaşların ve hayvan yetiştiricilerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla alınan tedbirler kapsamında kapatılan pazar, 4 ay aranın ardından yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan duyuruda, hayvan pazarının 25 Ocak Pazar gününden itibaren tekrar faaliyetlerine başlayacağı bildirildi.

HAYVAN PAZARI YENİDEN HİZMETE AÇILACAK

HAYVAN PAZARI YENİDEN HİZMETE AÇILACAK

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın Akçamescit Hayvan Pazarı 25 Ocak'ta Yeniden Açılıyor
2
Antalya'da sağanak yolları göle döndürdü: Araçlar mahsur kaldı
3
Kayseri'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
4
Elazığ Çaydaçıra Kavşağı'nda Bembeyaz Kar Manzarası
5
Kaymakam Çakır Nusaybin'de Karla Mücadeleyi Yerinde Denetledi
6
Yüksekova’da Karla Mücadele: İş Makinelerini Aşan Kar Tünelleri
7
Bursa Büyükşehir’den 'Ramazan Desteği' başvuruları başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları