Pazaryeri'de İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk'e Duygusal Veda

2021'den bu yana görev yapan müdür Gölpazarı'ya tayin edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2021 yılından bu yana görev yapan İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk, Gölpazarı ilçesine tayin edilmesi dolayısıyla Pazaryeri'ndeki görevine veda etti.

Görev süresi boyunca köylerin altyapısından hizmetlerin koordinasyonuna kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atan Öztürk için düzenlenen veda yemeğine ilçeye bağlı 24 köy muhtarının tamamı katıldı. Etkinlik, birlik ve dayanışmanın güçlü bir örneği olarak gerçekleşti.

Programda duygu dolu anlar yaşanırken, muhtarlar Öztürk ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Veda yemeğinde konuşan Ayhan Öztürk, Pazaryeri'nde görev yapmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Siz değerli muhtarlarımızın desteğiyle birlikte bütün köylerimize hizmet etmekten gurur duydum. Bu süreçte gösterdiğiniz iş birliği ve samimiyet benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ayhan Öztürk'e, Pazaryeri ilçesine verdiği hizmetlerin anısına hediye takdim edildi. Program, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

