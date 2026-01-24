Eskişehir'in Bağımlılıkla Mücadelesi Avrupa'da: Zagreb Buluşması

Eskişehir'in bağımlılıkla mücadele projesi Avrupa arenasında: Zagreb'te kritik buluşma

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA210 projesi, uluslararası ortakların katılımıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bir araya geldi. Toplantıda kriz ve afet dönemlerinde bağımlılıkla mücadele stratejileri ele alındı.

Uluslararası ortaklık ve proje hedefleri

Koordinatörlüğünü Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün üstlendiği "Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş Birliği" projesinin üçüncü hareketliliği; Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Kırıkkale Valiliği'nden ortakların katılımıyla Zagreb'te gerçekleştirildi. Katılımcılar, kriz anlarında etkin müdahale ve koordinasyon modellerini tartıştı.

Saha ziyaretleri ve iyi uygulama incelemeleri

Zagreb programı çerçevesinde heyet, bağımlılıkla mücadele alanında aktif rol oynayan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına teknik ziyaretler düzenledi. Heyet sahadaki başarılı uygulamaları yerinde incelerken, Hırvatistan'ın deneyimleri paylaşıldı ve kamu ile sivil toplum arasındaki koordinasyonun afet dönemlerindeki kritik önemi vurgulandı.

Toplantı ve ziyaretler, proje ortaklarının kriz yönetimi ve bağımlılıkla mücadelede iş birliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar atmasına zemin hazırladı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ERASMUS+ KA210 PROJESİ KAPSAMINDA, ULUSLARARASI HEYET HIRVATİSTAN’IN BAŞKENTİ ZAGREB’TE BİR ARAYA GELEREK KRİZ DÖNEMLERİNDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE STRATEJİLERİNİ MASAYA YATIRDI.