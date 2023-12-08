Baş belası domates lekelerine son! Bu teknikle saniyeler içinde çıkıyor

Domates lekesi artık kabusunuz olmasın! Tüm detaylar haberimizde.

Baş belası domates lekelerine son! Bu teknikle saniyeler içinde çıkıyor
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Domates lekesinden dakikalar içinde kolaylıkla kurtulabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOMATES LEKESİNDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Domates lekesinden kurtulmak için ilk olarak sosun kumaştan kazınması gerekiyor. Lekeleri ise soğuk suyla ve süngerle silmeniz gerekiyor. Lekeye limon ya da limon suyu uygulayabilirsiniz. Lekenin üstünde leke çıkarıcı kullanabilirsiniz. Leke çıkarma çubuğu, sprey ya da jel yardımıyla lekeye uygulayabilirsiniz ve 15 dakika bekletmeniz gerekiyor. Lekeyi yıkadıktan sonra leke eğer hala orada duruyorsa lekeyi ıslatıp kumaşı 30 dakika 1 litre ılık su, yarım çay kaşığı bulaşık deterjanı ve bir yemek kaşığı beyaz sirke karışımında bekletmeniz gerekiyor. 

domates lekesinden kurtulma yöntemleri

Daha sonra suyla durulayıp güneşte kurutabilirsiniz. Eğer taze domates lekesi temizlemeniz gerekiyorsa ilk olarak sosun giysiden temizlenmesi gerekiyor. Lekeyi soğuk suyun altına tutup daha sonra bulaşık deterjanı sürmelisiniz. Lekenin üstünü tamamen kapatacak şekilde bulaşık deterjanı sürerek dairesel hareketlerle ovmanız gerekiyor. Bulaşık sabunu tamamen durulandıktan sonra leke bir süngerle hafifçe kurulanır. Leke kaldırılması için sünger ya da kağıt havlu kullanabilirsiniz. Eğer kumaş beyazsa hafif bir çamaşır suyu, beyaz sirke ya da hidrojen peraksit kullanabilirsiniz. Daha sonra kıyafetinizi her zaman yıkadığınız gibi temizleyebilirsiniz. Kurumuş domates lekesini temizlemek için lekeyi suyla ıslatmanız gerekiyor. Daha sonra ağartıcı olmayan bir bulaşık makinesi deterjanıyla ovalayabilirsiniz. Bulaşık makinesi deterjanı üstüne buz küpü sürüp lekeyi deterjanla ovalamaya devam edebilirsiniz. Leke sünger ve sirke ile kurulayabilirsiniz. Daha sonra kıyafetinizi her zaman yıkadığınız gibi yıkayarak güneşte kurutabilirsiniz. 

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