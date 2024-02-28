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Başak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta Başak burcu için aşk, iş ve para konuları ön planda olacak. Balık burcundaki gezegenler hayal gücünüzü artırırken, Koç burcundaki Merkür akıl karışıklığını gideriyor. İlişkilerinizde ve iş ortamınızda dikkatli olun.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:04
Başak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar

Duugu Demir: Bu hafta, odak noktanız işiniz, ilişkiniz ve diğer insanlar olacak. Aşk hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Merkür ve güneşimiz, Satürn ve Neptün'le birlikte Balık burcunda bulunuyor. Bu durum, ilişkilerle ilgili daha kısıtlı temaların geride kalmasına ve beraber hayaller kurma enerjisinin başlamasına neden oluyor.

7 ile 10 Mart Arasındaki Dönem

Bu dönemde, yeni bir ilişkiye başlıyorsanız veya yeni tanıştığınız biriyle flört ediyorsanız, karşı tarafın kendini olduğundan farklı gösterebileceğini unutmayın. Flörtünüz beklenmedik bir şekilde sonlanabilir. Ayrıca, bu süreçte finansal konular da gündeme gelebilir.

İlişkiler ve İş Ortamı

Halihazırda devam eden bir ilişkiniz varsa, bazı konuların belirsiz kaldığını hissedebilirsiniz. Karşı tarafın kendi içinde karmaşalar yaşadığını düşünebilirsiniz. İş ortamında da benzer durumlar yaşanabilir. Size hayal satmak isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz.

10 Mart Pazar Günü

Bu gün, Merkür Koç burcuna geçiyor. Bu durum, akıl karışıklığının sona ereceği anlamına geliyor. Ancak, ilişkinin devamı, işin devamı, ortaklığın devamı gibi konular hala gündemde olacak. Para yönetimi ve aile içindeki ortak konular da önemli olacak. Özellikle bu hafta, kendi hayatınızla ilgili konulara odaklanmayı bırakıp, ilişki içinde bir şeyleri düzeltme çabası ve parayla ilgili konuları çözme çabası içine gireceksiniz. Ancak, her zaman temkinli olmanızı tavsiye ederim.

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