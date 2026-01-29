Başkan Sürücü: "Tarihi Taşköprü yıkılmasın, plastikler denize ulaşmasın"

Aydın’ın Söke ilçesi Sarıkemer bölgesinde, Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu "İnatçı" filminin çekildiği Tarihi Taşköprü'nün arkasında biriken plastik atıklar, su seviyesinin yükselmesiyle hem köprüye baskı oluşturuyor hem de Ege Denizi'ne taşınıyor. Bu duruma dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yüzer bariyer sisteminin acilen aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kurak geçen yaz aylarında içinde yürünebilen bir nehir haline gelen Büyük Menderes’te yağmurlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başladı. 584 km boyunca çeşitli etkenlerle kirlenen Büyük Menderes Nehri’nin en büyük sorunlarından birisi de katı atık kirliliği ve çöplerdir. Duyarsız ve bilinçsiz kişilerin derelere, çaylara attığı atık malzemeler suyla birlikte Büyük Menderes’te buluşmakta ve uzun bir yolculuğa çıkmaktadır. Suyun üzerinde yüzen çöplerin ilk durağı Söke’ye bağlı Sarıkemer’de bulunan Tarihi Taşköprü olmaktadır. Bunun nedeni de yükselen sularla birlikte köprünün kemerlerinin ağaç kütükleriyle dolmasıdır. Kemerlerden geçemeyen atıklar ve çöpler köprünün arkasında birikerek geniş bir çöp adası oluşturmaktadır. Çalı çırpı, kargı ve ağaç kütüklerinin içi plastiklerden oluşan bir çöp yığınına dönüşmüş durumdadır. Aşırı yağmurlarla birlikte seviye yükselince sular plastiklerle birlikte köprünün üzerinden aşarak karşı tarafa geçmektedir. Atıkların bundan sonraki yolculuğu Milli Parkın delta bölümünün tam ortasından Ege Denizi’nde sonlanmaktadır. Denizde mikroplastiğe dönüşen atıklar deniz ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Bu plastik atıkların sulara atılmaması en doğru davranıştır ancak ne yazık ki çevre bilincinden yoksun kişiler tarafından atılmaya devam etmektedir. Aslında denize ulaşmadan engellenmesi de mümkündür. DSİ etkin bir toplama sistemine sahip olmasına rağmen, çöpleri toplayacak yüzer bariyerlerini su kıyısında atıl vaziyette tutmaktadır. Aslında kurumların birlikte işbirliği yaparak çözebilecekleri bir konuyu kimse sahiplenmemektedir. İlgisizlikten dolayı da Taşköprü’de bu çevre felaketi her yıl yaşanmaktadır. Plastik atıkların haricinde ölü hayvanların leşleri de suya atılarak halk sağlığını tehdit etmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü her yıl komisyon üyeleriyle birlikte Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması toplantıları yapmaktadır. Aslında bu toplantılardan birinin, denizi kirleten atıkların toplandığı Taşköprü’de yapılmasının sorunların çözülmesine daha çok yarar getireceğini düşünüyoruz. Tescilli Tarihi Taşköprü yıkılmadan, plastik atıklar denize ulaşmadan yüzer bariyer sisteminin bir an önce takılmasını talep ediyoruz" dedi.

EKODOSD, DSİ ve ilgili kurumların işbirliğiyle yüzer bariyerlerin devreye alınması ve düzenli temizleme çalışmalarının yürütülmesini talep ediyor. Dernek, bu çevre ve halk sağlığı tehdidinin her yıl tekrarlanmaması için yetkililerin somut adım atmasını istiyor.

