Başkan Sürücü: "Tarihi Taşköprü yıkılmasın, plastikler denize ulaşmasın"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Söke Taşköprü önündeki plastik atıklar için acil yüzer bariyer talep etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:10
Başkan Sürücü: "Tarihi Taşköprü yıkılmasın, plastikler denize ulaşmasın"

Başkan Sürücü: "Tarihi Taşköprü yıkılmasın, plastikler denize ulaşmasın"

EKODOSD, yüzer bariyer sisteminin derhal devreye alınmasını istedi

Aydın’ın Söke ilçesi Sarıkemer bölgesinde, Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu "İnatçı" filminin çekildiği Tarihi Taşköprü'nün arkasında biriken plastik atıklar, su seviyesinin yükselmesiyle hem köprüye baskı oluşturuyor hem de Ege Denizi'ne taşınıyor. Bu duruma dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yüzer bariyer sisteminin acilen aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kurak geçen yaz aylarında içinde yürünebilen bir nehir haline gelen Büyük Menderes’te yağmurlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başladı. 584 km boyunca çeşitli etkenlerle kirlenen Büyük Menderes Nehri’nin en büyük sorunlarından birisi de katı atık kirliliği ve çöplerdir. Duyarsız ve bilinçsiz kişilerin derelere, çaylara attığı atık malzemeler suyla birlikte Büyük Menderes’te buluşmakta ve uzun bir yolculuğa çıkmaktadır. Suyun üzerinde yüzen çöplerin ilk durağı Söke’ye bağlı Sarıkemer’de bulunan Tarihi Taşköprü olmaktadır. Bunun nedeni de yükselen sularla birlikte köprünün kemerlerinin ağaç kütükleriyle dolmasıdır. Kemerlerden geçemeyen atıklar ve çöpler köprünün arkasında birikerek geniş bir çöp adası oluşturmaktadır. Çalı çırpı, kargı ve ağaç kütüklerinin içi plastiklerden oluşan bir çöp yığınına dönüşmüş durumdadır. Aşırı yağmurlarla birlikte seviye yükselince sular plastiklerle birlikte köprünün üzerinden aşarak karşı tarafa geçmektedir. Atıkların bundan sonraki yolculuğu Milli Parkın delta bölümünün tam ortasından Ege Denizi’nde sonlanmaktadır. Denizde mikroplastiğe dönüşen atıklar deniz ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Bu plastik atıkların sulara atılmaması en doğru davranıştır ancak ne yazık ki çevre bilincinden yoksun kişiler tarafından atılmaya devam etmektedir. Aslında denize ulaşmadan engellenmesi de mümkündür. DSİ etkin bir toplama sistemine sahip olmasına rağmen, çöpleri toplayacak yüzer bariyerlerini su kıyısında atıl vaziyette tutmaktadır. Aslında kurumların birlikte işbirliği yaparak çözebilecekleri bir konuyu kimse sahiplenmemektedir. İlgisizlikten dolayı da Taşköprü’de bu çevre felaketi her yıl yaşanmaktadır. Plastik atıkların haricinde ölü hayvanların leşleri de suya atılarak halk sağlığını tehdit etmektedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü her yıl komisyon üyeleriyle birlikte Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması toplantıları yapmaktadır. Aslında bu toplantılardan birinin, denizi kirleten atıkların toplandığı Taşköprü’de yapılmasının sorunların çözülmesine daha çok yarar getireceğini düşünüyoruz. Tescilli Tarihi Taşköprü yıkılmadan, plastik atıklar denize ulaşmadan yüzer bariyer sisteminin bir an önce takılmasını talep ediyoruz" dedi.

EKODOSD, DSİ ve ilgili kurumların işbirliğiyle yüzer bariyerlerin devreye alınması ve düzenli temizleme çalışmalarının yürütülmesini talep ediyor. Dernek, bu çevre ve halk sağlığı tehdidinin her yıl tekrarlanmaması için yetkililerin somut adım atmasını istiyor.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDEKİ TARİHİ TAŞKÖPRÜ’NÜN ARKASINDA BİRİKEN PLASTİK ATIKLAR, SU SEVİYESİNİN...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDEKİ TARİHİ TAŞKÖPRÜ’NÜN ARKASINDA BİRİKEN PLASTİK ATIKLAR, SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE HEM KÖPRÜYE BASKI OLUŞTURMAYA HEM DE EGE DENİZİ’NE TAŞINMAYA BAŞLARKEN, EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ YÜZER BARİYER SİSTEMİNİN ACİLEN DEVREYE ALINMASINI İSTEDİ.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDEKİ TARİHİ TAŞKÖPRÜ’NÜN ARKASINDA BİRİKEN PLASTİK ATIKLAR, SU SEVİYESİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor
2
Bingöl'de Yoğun Sis Görüşü Azalttı — Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
3
Başkan Şadi Özdemir'den Kızılcıklı'ya Hızlı Yanıt: Ağaçlandırma Başladı
4
Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri
5
Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre
6
Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı
7
Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları