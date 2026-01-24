Elazığ'da Karla Mücadele: Belediye 7/24 Kar Temizliğinde

Elazığ'da Karla Mücadele Sürüyor

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftalardır etkili olan yoğun kar yağışına karşı 7/24 kar küreme ve temizleme çalışmaları yürütüyor.

Çalışma Detayları

Ekipler, şehir genelinde yürütülen küreme çalışmalarının ardından kar temizleme faaliyetlerine hız verdi. Hafta sonunda sabah saatleri itibarıyla özellikle Gazi Caddesi başta olmak üzere şehrin ana arterleri geçici olarak trafiğe kapatılarak kapsamlı temizlik yapıldı.

Ulaşımın aksamaması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada yoğun mesai harcayan ekipler, yol ve kaldırımları titizlikle temizliyor.

Belediye Açıklaması

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,

"Şehrimizde etkili olan yoğun kar yağışına karşın ekiplerimiz tarafından kesintisiz yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşlarımızın yaşayabileceği olası tüm olumsuzlukları bertaraf etmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin ana arterleri başta olmak üzere kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Çalışmalar kapsamında bazı caddeler geçici olarak trafiğe kapatılmaktadır. Ekiplerimiz tarafından tüm mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

