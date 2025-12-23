Başöğretmen İlkokulu Öğrencileri Sarıkamış Şehitlerini 111. Yılda Andı

22 Aralık anmasında öğrenciler, eğitimci ve velilerle birlikte Sarıkamış'a gitti

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Başöğretmen İlkokulu öğrencilerinden oluşan bir grup, Sarıkamış harekatının 111.yıl dönümü anısına Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret, harekatın başlangıç tarihi olan 22 Aralık'ta; okul idarecileri, öğretmenler ve velilerden oluşan bir kafile tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilere şehitliklerin önemi, bağımsızlık mücadelesi ve tarihimiz hakkında bilgi verildi.

Başöğretmen İlkokulu Müdür yardımcısı Ercan Fil, amaçlarının öğrencilere şehitlerin kahramanlıklarını hatırlatarak vatanseverlik ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırmak olduğunu söyledi. Fil, ziyaretin öğrenciler arasında milli ve duygusal bağların gelişmesine vesile olduğunu belirtti.

Ercan Fil ziyaretle ilgili şunları söyledi: "Okulumuzdan bir grup öğrencimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte Sarıkamış merkezde bulunan Şehitliği ziyaret ettik. Sarıkamış şehitleri anma töreni için yapılan alanı öğrencilerimize gezdirdik. Kars yolu üzerinde bulunan Allahu ekber şehitliğini de ziyaret ettikten sonra yapılan duaların ardından öğrencilerimizle birlikte içimizde hissettiğimiz manevi ve minnettarlık duyguları ile Sarıkamış’tan ayrıldık."

Fil, böylesi ziyaretlerin milli bağları güçlendirme ve öğrencilere tarih bilinci kazandırma açısından önemli olduğunu vurguladı.

