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Başvurular için yarın son! Lise, ortaöğretim, lisans mezunlarına düşük puanla iş fırsatı

Başvurular için yarın son! Lise, ortaöğretim, lisans mezunlarına düşük puanla iş fırsatı TCDD 424 kişiyi işe almayı planlıyor! Başvuru devam etmektedir. KPSS 2023/2, memur alımını mülakatsız, merkezi atama yoluyla gerçekleştirecek. ÖSYM sayfası üzerinden yayınlanan rehbere göre TCDD, ortaokul mezunları, önlisans mezunları ve lisans mezunlarından personel alımı yapacak. KPSS 2023/2 merkezi atamalarında öncelik prosedürü ÖSYM ais.osym.gov.tr ​​üzerinden gerçekleştirilecektir. Tercih 27 Aralık 2022'de sona eriyor.