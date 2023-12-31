Başvurular için yarın son! Lise, ortaöğretim, lisans mezunlarına düşük puanla iş fırsatı
TCDD 424 kişiyi işe almayı planlıyor! Başvuru devam etmektedir. KPSS 2023/2, memur alımını mülakatsız, merkezi atama yoluyla gerçekleştirecek. ÖSYM sayfası üzerinden yayınlanan rehbere göre TCDD, ortaokul mezunları, önlisans mezunları ve lisans mezunlarından personel alımı yapacak. KPSS 2023/2 merkezi atamalarında öncelik prosedürü ÖSYM ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir. Tercih 27 Aralık 2022'de sona eriyor.
TCDD Personel Alımı İl Bazına Göre Kontenjanlar
TCDD, lise, lisans ve önlisans mezunlarından memur alımı yapmayı planlıyor. Kontenjan dağılımı aşağıdaki gibidir;
Ortaöğretim Mezunu İçin Kontenjanlar:
TCDD, KPSS 2023/2'de ortaöğretim mezunu teknisyen alımı yapıyor.
Ön Lisans Mezunu İçin Kontenjanlar:
TCDD KPSS 2023/2, merkezi atama öncelikli olmak üzere Önlisans Lisansüstü Şef, Memur Mühendis, Memur (Hat Bakım Onarım) unvanlarında memur alımı yapacak.
Lisans Mezunu İçin Kontenjanlar.
TCDD KPSS 2023/2. dönem kapsamında merkezi atamayla memurlar, mühendisler, sevk memurları, bilirkişiler ve sevk memurları istihdam edilmektedir.
Ön lisans, lisans yeterlilik kodları ve uzmanlık derecelerine ilişkin detaylara https://kariyerbankasi.net/kpss-2023-2-tercihleri-suruyor/ adresinden ulaşabilirsiniz.