Başvurular için yarın son! Lise, ortaöğretim, lisans mezunlarına düşük puanla iş fırsatı

TCDD 424 kişiyi işe almayı planlıyor! Başvuru devam etmektedir. KPSS 2023/2, memur alımını mülakatsız, merkezi atama yoluyla gerçekleştirecek. ÖSYM sayfası üzerinden yayınlanan rehbere göre TCDD, ortaokul mezunları, önlisans mezunları ve lisans mezunlarından personel alımı yapacak. KPSS 2023/2 merkezi atamalarında öncelik prosedürü ÖSYM ais.osym.gov.tr ​​üzerinden gerçekleştirilecektir. Tercih 27 Aralık 2022'de sona eriyor.

Başvurular için yarın son! Lise, ortaöğretim, lisans mezunlarına düşük puanla iş fırsatı
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TCDD Personel Alımı İl Bazına Göre Kontenjanlar

TCDD, lise, lisans ve önlisans mezunlarından memur alımı yapmayı planlıyor. Kontenjan dağılımı aşağıdaki gibidir;

Ortaöğretim Mezunu İçin Kontenjanlar:

TCDD, KPSS 2023/2'de ortaöğretim mezunu teknisyen alımı yapıyor.

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

Ön Lisans Mezunu İçin Kontenjanlar:

TCDD KPSS 2023/2, merkezi atama öncelikli olmak üzere Önlisans Lisansüstü Şef, Memur Mühendis, Memur (Hat Bakım Onarım) unvanlarında memur alımı yapacak.

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

Lisans Mezunu İçin Kontenjanlar.

TCDD KPSS 2023/2. dönem kapsamında merkezi atamayla memurlar, mühendisler, sevk memurları, bilirkişiler ve sevk memurları istihdam edilmektedir.

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

TCDD 424 personel alımı

Ön lisans, lisans yeterlilik kodları ve uzmanlık derecelerine ilişkin detaylara https://kariyerbankasi.net/kpss-2023-2-tercihleri-suruyor/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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