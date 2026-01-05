Batman'da Kırkat Göleti Tamamen Dondu: Vatandaşlar Buz Üzerinde Fotoğraf Çekti

Gercüş'te don manzarası ilgi çekti

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti, etkili kar yağışı ve soğuk havanın ardından tamamen dondu. Sabah ve öğle saatlerinde gölete gelen vatandaşlar, buzla kaplı yüzeyde oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlçe genelinde kar yağışının ardından eksi derecelerin etkili olduğu bölgede, gölde oluşan buz tabakası ilçe sakinlerinin ilgisini çekti. Ziyaret edenler hatıra fotoğrafları çektirdi.

Süleyman Öner, gölün ilk kez tamamen donduğunu gördüklerini ve buzun üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektiklerini söyledi.

'Eskiden de buz tutardı ama öğleden sonraya kadar buz tuttuğunu hiç görmedik. Buz tutar sabah saatlerinde güneş çıkar çıkmaz erimeye başlardı. Ama şu an ise güneşli olmasına rağmen üstüne çıkıp fotoğraf çekiyoruz'

