Batman'da Kırkat Göleti Tamamen Dondu: Vatandaşlar Buz Üzerinde Fotoğraf Çekti

Gercüş'te kar ve soğuk hava Kırkat Göleti'ni tamamen dondurdu. Vatandaşlar buzun üstünde hatıra fotoğrafı çekti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:51
Gercüş'te don manzarası ilgi çekti

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti, etkili kar yağışı ve soğuk havanın ardından tamamen dondu. Sabah ve öğle saatlerinde gölete gelen vatandaşlar, buzla kaplı yüzeyde oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlçe genelinde kar yağışının ardından eksi derecelerin etkili olduğu bölgede, gölde oluşan buz tabakası ilçe sakinlerinin ilgisini çekti. Ziyaret edenler hatıra fotoğrafları çektirdi.

Süleyman Öner, gölün ilk kez tamamen donduğunu gördüklerini ve buzun üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektiklerini söyledi.

'Eskiden de buz tutardı ama öğleden sonraya kadar buz tuttuğunu hiç görmedik. Buz tutar sabah saatlerinde güneş çıkar çıkmaz erimeye başlardı. Ama şu an ise güneşli olmasına rağmen üstüne çıkıp fotoğraf çekiyoruz'

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

