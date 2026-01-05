Batman Gercüş’te Kırkat Göleti Tamamen Dondu: Vatandaşlar Buz Üstünde Fotoğraf Çekti

Batman Gercüş’te Kırkat Göleti Tamamen Dondu

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat göleti, yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Donan gölet, bölge halkının ilgi odağı oldu.

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkisi

İlçe genelinde görülen kar yağışı ve eksi dereceler, Kırkat göletinin yüzeyinin buzla kaplanmasına yol açtı. Sabah ve öğle saatlerinde gölete gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşların Tepkisi

Süleyman Öner, gölün ilk kez tamamen donduğunu gördüklerini belirterek, buzun üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektiklerini söyledi. Öner, "Eskiden de buz tutardı ama öğleden sonraya kadar buz tuttuğunu hiç görmedik. Buz tutar sabah saatlerinde güneş çıkar çıkmaz erimeye başlardı. Ama şu an ise güneşli olmasına rağmen üstüne çıkıp fotoğraf çekiyoruz" diye konuştu.

