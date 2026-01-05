DOLAR
Batman Gercüş’te Kırkat Göleti Tamamen Dondu: Vatandaşlar Buz Üstünde Fotoğraf Çekti

Batman Gercüş’te Kırkat göleti kar ve dondurucu soğuk nedeniyle tamamen dondu; vatandaşlar buz üzerinde fotoğraf çekti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:44
Batman Gercüş’te Kırkat Göleti Tamamen Dondu

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat göleti, yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Donan gölet, bölge halkının ilgi odağı oldu.

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkisi

İlçe genelinde görülen kar yağışı ve eksi dereceler, Kırkat göletinin yüzeyinin buzla kaplanmasına yol açtı. Sabah ve öğle saatlerinde gölete gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşların Tepkisi

Süleyman Öner, gölün ilk kez tamamen donduğunu gördüklerini belirterek, buzun üstüne çıkarak hatıra fotoğrafı çektiklerini söyledi. Öner, "Eskiden de buz tutardı ama öğleden sonraya kadar buz tuttuğunu hiç görmedik. Buz tutar sabah saatlerinde güneş çıkar çıkmaz erimeye başlardı. Ama şu an ise güneşli olmasına rağmen üstüne çıkıp fotoğraf çekiyoruz" diye konuştu.

Batman'da donan gölün üstünde fotoğraf çektiler

Batman'da donan gölün üstünde fotoğraf çektiler

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

