DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Battalgazi Belediyesi, yoğun kar sonrası ilçe genelinde okullarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak öğrencilerin güvenli eğitimine destek verdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:31
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Ekipler, yoğun kar sonrası okullarda kar küreme ve tuzlama yaptı

Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde olumsuzluk yaşamaması için okul bahçeleri ve çevresinde karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışı sonrasında teyakkuza geçen Battalgazi Belediyesi, yollarda ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin her noktasında yoğun bir şekilde çalışma yürüten ekipler 24 saat görev yapıyor.

Geçtiğimiz hafta okulların tatil olması ve pazartesi günü de eğitim öğretimin yeniden kaldığı yerden devam etmesi sebebiyle ekipler okulların bahçesinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla, okul girişlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı önlem alındı.

Okul bahçelerinde tuzlama çalışması yapılırken iş makineleriyle toplanan karlar kamyonlarla okul bahçelerinden alınarak okul bölgelerinden uzaklaştırıldı.

Battalgazi ilçe sınırları içerisinde merkezdeki okulların yanı sıra kırsal bölgelerdeki okullarda da çalışmalar yapıldı. Çocukların okula geliş ve gidişlerinin yanı sıra teneffüslerde sorun yaşamaması için yürütülen çalışmalar gece saatlerinde de devam etti.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN OKUL BAHÇELERİNDE KAR TEMİZLİĞİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN OKUL BAHÇELERİNDE KAR TEMİZLİĞİ

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN OKUL BAHÇELERİNDE KAR TEMİZLİĞİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engelli Bireylerin Sorunları Antalya'da Masaya Yatırıldı
2
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde bin 627 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
3
Munzur Nehri Kıyısında Beyaz Cennet: Tunceli Havadan Görüntülendi
4
Malatya'da Konut, Rezerv Alan ve Sanayi Çalışmaları Hız Kazandı
5
Siirt'te 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 1.627 Hak Sahibi Belirlendi
6
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş Toprağa Verildi
7
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları