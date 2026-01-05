Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği

Ekipler, yoğun kar sonrası okullarda kar küreme ve tuzlama yaptı

Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde olumsuzluk yaşamaması için okul bahçeleri ve çevresinde karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışı sonrasında teyakkuza geçen Battalgazi Belediyesi, yollarda ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin her noktasında yoğun bir şekilde çalışma yürüten ekipler 24 saat görev yapıyor.

Geçtiğimiz hafta okulların tatil olması ve pazartesi günü de eğitim öğretimin yeniden kaldığı yerden devam etmesi sebebiyle ekipler okulların bahçesinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla, okul girişlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı önlem alındı.

Okul bahçelerinde tuzlama çalışması yapılırken iş makineleriyle toplanan karlar kamyonlarla okul bahçelerinden alınarak okul bölgelerinden uzaklaştırıldı.

Battalgazi ilçe sınırları içerisinde merkezdeki okulların yanı sıra kırsal bölgelerdeki okullarda da çalışmalar yapıldı. Çocukların okula geliş ve gidişlerinin yanı sıra teneffüslerde sorun yaşamaması için yürütülen çalışmalar gece saatlerinde de devam etti.

