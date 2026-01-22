Bayburt'ta Buz Sarkıtları İtfaiye ile Kontrollü Şekilde Temizleniyor

Bayburt'ta buz sarkıtlarına itfaiye müdahalesi
Bayburt’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bina saçaklarında oluşan buz sarkıtları, vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor.
İtfaiye ekipleri riskli bölgelerde çalışma başlattı
İtfaiye ekipleri, risk oluşturan bölgelerde çalışma başlattı. İtfaiye aracı merdiveni yardımıyla çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları kontrollü şekilde düşürülüyor.
Ayrıca, evlerin pencere kenarlarında biriken buzlar da ekiplerin gözetiminde kırılarak tehlike ortadan kaldırılıyor.
Buzlanmaya karşı yapılan çalışmaların kent genelinde devam ettiği bildirildi.
