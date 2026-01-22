Bayburt'ta Buz Sarkıtları İtfaiye ile Kontrollü Şekilde Temizleniyor

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kontrollü şekilde temizleniyor; çalışmalar kent genelinde sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:56
Bayburt'ta buz sarkıtlarına itfaiye müdahalesi

Bayburt’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle bina saçaklarında oluşan buz sarkıtları, vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor.

İtfaiye ekipleri riskli bölgelerde çalışma başlattı

İtfaiye ekipleri, risk oluşturan bölgelerde çalışma başlattı. İtfaiye aracı merdiveni yardımıyla çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtları kontrollü şekilde düşürülüyor.

Ayrıca, evlerin pencere kenarlarında biriken buzlar da ekiplerin gözetiminde kırılarak tehlike ortadan kaldırılıyor.

Buzlanmaya karşı yapılan çalışmaların kent genelinde devam ettiği bildirildi.

