Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg

Meteoroloji uyarısı sonrası sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından, sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış kent genelinde etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde su birikintileri oluştu ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Menteşe ilçesinde özellikle Eski Mezarlık önü ile Aydın uygulama noktası akıllı kavşak çevresinde biriken sular ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre en fazla yağış 41,2 kilogram ile Menteşe ilçesinde ölçüldü. Diğer ölçümler ise Datça 34,4 kilogram ve Milas 22,5 kilogram olarak kaydedildi.

