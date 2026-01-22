Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg

Muğla'da sabah başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu; Menteşe 41,2 kg ile en fazla yağışı aldı, bazı bölgelerde su birikintileri ve trafik aksamaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:20
Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg

Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg

Meteoroloji uyarısı sonrası sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından, sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış kent genelinde etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde su birikintileri oluştu ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Menteşe ilçesinde özellikle Eski Mezarlık önü ile Aydın uygulama noktası akıllı kavşak çevresinde biriken sular ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji verilerine göre en fazla yağış 41,2 kilogram ile Menteşe ilçesinde ölçüldü. Diğer ölçümler ise Datça 34,4 kilogram ve Milas 22,5 kilogram olarak kaydedildi.

MUĞLA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

MUĞLA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

MUĞLA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tipi Nedeniyle Kabadüz-Çambaşı Yolu Trafiğe Kapandı
2
Ulus’ta yanan mobilya atölyesinde hasar tespiti başlatıldı
3
Giresun Yaylalarında Kar 1,5 Metreye Ulaştı — Yayla Yolları Kısmen Açık
4
Merkezefendi Belediyesi'ne Afet Farkındalık ve Çadır Kurma Eğitimi
5
Bayburt'ta çığ ve buzlanma tehlikesi: Salmankaş ile Araklı yolu uyarısı
6
Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg
7
Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları Yayınlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları