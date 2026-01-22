Yozgat'ta Bacağı Kopmak Üzere Olan Kedi HAYDİ Ekiplerince Kurtarıldı

Boğazlıyan’da motor içine sıkışan kedi ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi (HAYDİ) harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kedinin bir bacağının motor içine sıkıştığı ve bunun sonucu olarak bacağının kopmak üzere olduğu belirlendi.

Kedi muhafaza altına alınarak Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Tedavisi yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

