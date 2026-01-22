Yozgat'ta Bacağı Kopmak Üzere Olan Kedi HAYDİ Ekiplerince Kurtarıldı

Boğazlıyan'da motor içine sıkışan ve bacağı kopmak üzere olan kedi, Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi (HAYDİ) tarafından kurtarılarak barınağa götürüldü; tedavisi yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:27
Yozgat'ta Bacağı Kopmak Üzere Olan Kedi HAYDİ Ekiplerince Kurtarıldı

Yozgat'ta Bacağı Kopmak Üzere Olan Kedi HAYDİ Ekiplerince Kurtarıldı

Boğazlıyan’da motor içine sıkışan kedi ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi (HAYDİ) harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kedinin bir bacağının motor içine sıkıştığı ve bunun sonucu olarak bacağının kopmak üzere olduğu belirlendi.

Kedi muhafaza altına alınarak Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Tedavisi yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOZGAT’TA MOTOR İÇİNE SIKIŞAN BACAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN KEDİNİN İMDADINA HAYDİ EKİPLERİ...

YOZGAT’TA MOTOR İÇİNE SIKIŞAN BACAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN KEDİNİN İMDADINA HAYDİ EKİPLERİ YETİŞTİ.

YOZGAT’TA MOTOR İÇİNE SIKIŞAN BACAĞI KOPMAK ÜZERE OLAN KEDİNİN İMDADINA HAYDİ EKİPLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Şanlıurfa’da Beklenen Yoğun Kar Yağışı Başladı
4
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
5
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
6
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
7
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Mut'ta Kar, Tipi ve Sis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları