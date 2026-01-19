Bayburt'ta Demirözü ve Aydıntepe'de Kar Temizliği ve Tuzlama Sürüyor

Yoğun kar sonrası Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ekipler kar temizliği, tuzlama ve köy yollarını açma çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:37
Ekipler gece gündüz aralıksız çalışıyor

Yoğun kar yağışının ardından Bayburt’un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor. Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için ekipler gece gündüz aralıksız görev yapıyor.

Ana arterlerde ve yoğun kullanılan alanlarda belediye, özel idare ve karayolları ekipleri kar küreme araçları ve kepçelerle yolları temizleyerek, buzlanma riskine karşı tuzlama gerçekleştiriyor.

Karla kapanan köy yollarında da çalışmalar sürüyor. Ekipler köy yollarını bir bir açarak, köylere ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca kaldırımlarda yapılan kar temizleme çalışmalarıyla yayaların güvenliği de sağlanıyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

