Dicle’de Yoğun Kar: Trafik Durdu, Tır Kepçeyle Kurtarıldı

Dicle’de yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ilçe genelinde hayat durma noktasına geldi.

Yollar kapandı, ekipler seferber oldu

Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen buzlanma, özellikle trafik güvenliği açısından risk oluşturdu. Karayolları ve belediyeye ait iş makineleri kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı.

Ergani Caddesi’nde yokuş yukarı ilerlemeyen ve yolda mahsur kalan tır, yürütülen çalışmalarla kepçe ile çekilerek kurtarıldı.

Yetkililer, ilçe genelinde buzlanma ve don riskine karşı, muhtemel kaza ve olumsuzlukların önüne geçmek için vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

İLÇEDE KARAYOLLARI VE BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNELERİNCE YAPILAN KAR KÜREME VE YOL AÇMA ÇALIŞMALARININ YAPTIĞI GÖRÜLDÜ, ANCAK YAPILAN SÖZ KONUSU ÇALIŞMALARIN YETERSİZ OLDUĞU GÖZLEMLENDİ. SAAT 11.00’E KADAR İLÇEDE KAR KÜREME VE YOL AÇMA ÇALIŞMASININ YAPILMADIĞI BİRÇOK ARA SOKAKLARIN KARIN ESARETİNE BÜRÜNMÜŞ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ.