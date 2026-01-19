Dicle’de Yoğun Kar: Trafik Durdu, Tır Kepçeyle Kurtarıldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; yollar kapanırken, mahsur kalan tır kepçe ile kurtarıldı.

Dicle’de yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle ilçe genelinde hayat durma noktasına geldi.

Yollar kapandı, ekipler seferber oldu

Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen buzlanma, özellikle trafik güvenliği açısından risk oluşturdu. Karayolları ve belediyeye ait iş makineleri kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı.

Ergani Caddesi’nde yokuş yukarı ilerlemeyen ve yolda mahsur kalan tır, yürütülen çalışmalarla kepçe ile çekilerek kurtarıldı.

Yetkililer, ilçe genelinde buzlanma ve don riskine karşı, muhtemel kaza ve olumsuzlukların önüne geçmek için vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

İLÇEDE KARAYOLLARI VE BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNELERİNCE YAPILAN KAR KÜREME VE YOL AÇMA...

İLÇEDE KARAYOLLARI VE BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNELERİNCE YAPILAN KAR KÜREME VE YOL AÇMA ÇALIŞMALARININ YAPTIĞI GÖRÜLDÜ, ANCAK YAPILAN SÖZ KONUSU ÇALIŞMALARIN YETERSİZ OLDUĞU GÖZLEMLENDİ. SAAT 11.00’E KADAR İLÇEDE KAR KÜREME VE YOL AÇMA ÇALIŞMASININ YAPILMADIĞI BİRÇOK ARA SOKAKLARIN KARIN ESARETİNE BÜRÜNMÜŞ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ.

YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İLÇEDE HAYAT OLUMSUZ ETKİLENDİ. AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE HAVA...

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

