Ömer Erken, Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Yeni Başkanı
Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu Bilecik Öğretmenevi'nde yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Baş ile aday Ömer Erken arasındaki yarışta üyeler kararını verdi.
Seçim Sonuçları
Toplam 313 üyenin sandığa gittiği seçimde Ömer Erken 191 oy alarak Bilecik Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Mehmet Baş 116 oy alırken, 6 oy geçersiz sayıldı.
Yeni Yönetim Kurulu
Başkan Ömer Erken liderliğinde görev alacak yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Yılmaz Kılıç, Mahmut Yıldız, İlhan Elmas, Aytaç Sert, Gökhan Güney ve Cüneyt Uluhan.
