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Bayburt'un Uluslararası Ödüllü Müzeleri Ziyaretçi Akınına Uğramakta

Bayburt'taki Baksı ve Kenan Yavuz Etnografya Müzeleri bu yıl yoğun bir ziyaretçi akını yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:49
Bayburt'un Uluslararası Ödüllü Müzeleri Ziyaretçi Akınına Uğramakta

Bayburt'un Kültür Merkezleri

Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri, kentin nüfusunu geçen bir ziyaretçi sayısına ev sahipliği yaptı. Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, sezon boyunca toplamda yaklaşık 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Baksı Müzesi

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından 2010 yılında kurulan Baksı Müzesi, 2014’te Avrupa Konseyi Müze Ödülü ile TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü. Geleneksel kültürü canlı tutmayı amaçlarken, yurt içindeki ve dışındaki sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunuyor.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2013 yılında Kenan Yavuz tarafından kuruldu ve 2019’da resmen müze statüsüne kavuştu. 2021'de "Silletto Ödülü" kazanan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel ödül aldı. Müze, Türkiye'deki sürdürülebilir kültür ve deneyim turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Turizmde Bayburt’un Rolü

TÜİK'in 2023 verilerine göre, nüfusu 86 bin 47 olan Bayburt, 1 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında müzeleri aracılığıyla büyük bir ziyaretçi akını yaşadı. Koçan, bu yıl müzeye olan ilgiyi artırdıklarını ve gelecek sezon için de yoğun talepler aldıklarını belirtti.

İleriye Dönük Hedefler

Prof. Dr. Koçan, müzelerinin gelecek kuşakları eğitme misyonu taşıdığını vurguladı. Ayrıca, yeni etkinliklerle kültür kentinin dinamiklerini güçlendirmeyi planladıklarını ifade etti. Kenan Yavuz ise, ziyaretçi sayısını artırırken, ziyaretçilerin kültürel deneyimlerini de zenginleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili Bayburt'un turizmdeki lokomotifi haline gelen...

Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili Bayburt'un turizmdeki lokomotifi haline gelen uluslararası ödüllü Baksı Müzesi ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde sezon yoğun geçti. 2021'de Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2024'te 50 bin yerli ve yabancı turist ağırladı.

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