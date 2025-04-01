24. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen festivalin açılışı, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda, renkli bir kortej yürüyüşüyle gerçekleşti.

Kortej Yürüyüşü ve Showlar

Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayan kortej, Hollandalı Close Act Tiyatrosu tarafından yapılan muhteşem bir gösteriyle renklendi. Yağmura rağmen Uğur Mumcu Meydanı'na akın eden vatandaşlar, gösterileri ilgiyle izledi.

Vali Köşger'den Tiyatroya Destek Mesajı

Yürüyüşün ardından festivalin resmi açılış töreni bir otelde gerçekleştirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, bir işi sürdürebilmenin başlatmaktan daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Adana, sanatsal faaliyetlerin çok güzel icra edildiği bir şehir." ifadesini kullandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'nden Önemli Açıklamalar

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Adana’nın yalnızca bereketli topraklarıyla değil, aynı zamanda kültür başkenti olma konusundaki zengin mirasıyla da dikkat çekti. "Adana'da tiyatro bir eğlence değil, bir ruh, hafıza ve direnç biçimidir," diyen Karadağlı, festivalin önemine de vurgu yaptı.

Sabancı Vakfı'ndan Destek ve Ödüller

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, festivalin kültür ve sanat alanında verdikleri desteklerin en eski ve köklü olanı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu yıl Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü oyuncu Arsen Gürzap'a verildi. Gürzap, ödülün kendisi için anlamını da aktardı.

45 Tiyatro Topluluğu Sanatseverlerle Buluşacak

Festival, 27 Nisan’a kadar devam edecek ve toplamda 45 tiyatro topluluğu sanatseverlerle buluşacak. Yerli ve uluslararası birçok sanatçı, oyunlarını sahneleyecek. Festivalde yanı sıra yazarlık, Karagöz yapım ve oynatımı gibi atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı. "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen festivalin açılışı, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda kortej yürüyüşüyle başladı. Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayan kortejde, Hollandalı Close Act Tiyatrosu gösteri yaptı. Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden gösteriyi, vatandaşlar da yağmur yağmasına rağmen takip etti.

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" başladı. "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen festivalin açılışı, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda kortej yürüyüşüyle başladı. Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayan kortejde, Hollandalı Close Act Tiyatrosu gösteri yaptı. Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden gösteriyi, vatandaşlar da yağmur yağmasına rağmen takip etti.