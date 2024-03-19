SGK tek tek incelemeye aldı! Bunu yapanlar okkalı ceza ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 Strateji Planı'nda, sigortalı işçi olarak görev alan fakat çalışanlarını sigortasız çalıştırabilen ya da yapılan sigortalarda primleri eksik yatıran işyerlerinin ve çalışan olmadığı halde kendini sigortalı olarak gösterenlerin belirlenmesi çalışmalar başlatıldı.



2024-2028 Stretejik Planı üzerinde denetim ve kontroller, işyeri ve çalışan için zorlu sürecin nedeni olarak görülmektedir. Geçtiğimiz sene yapılan incelemeler sonucunda 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı görev aldığı belirlenirken SGK denetimleri sıklık kazanmasına sebep oldu. Denetimler sonucunda 5 yılın incemelerinde 105 bin iş yerinin 700 bin kişinin kayıt altında yer alması amaçlanmaktadır.



2023 yılında SGK tarafından yapılan değerlendirmelerle beraber toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak kayıt dışı hizmet verdiği görüldü. 5 yıl içerisinde ise 1 milyon 474 bin 258 kayıt dışı çalışan işçinin sistem içerisinde olması bekleniyor. SGK, bu çalışma ile yasal bir işte çalışarak istihdama katılan işçilerin çalışmalarının gün ya da ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına eksiksiz şekilde verilmesi amaçlanıyor.

