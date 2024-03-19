Bist 100
8.929,88 2%
DOLAR
32,35 0,2%
EURO
35,18 -0,03%
ALTIN
2.228,35 -0,18%

SGK tek tek incelemeye aldı! Bunu yapanlar okkalı ceza ödeyecek

İşverenlerin ve işçilerin de başını yakacak büyük inceleme başladı. SGK, kayıt dışı istihdam önlemek için hesapların detaylarına indi. İşte geriye dönük ödeme planlarına dair yapılacak düzenleme...

Yayın Tarihi: 19.03.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 18:08
SGK tek tek incelemeye aldı! Bunu yapanlar okkalı ceza ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 Strateji Planı'nda, sigortalı işçi olarak görev alan fakat çalışanlarını sigortasız çalıştırabilen ya da yapılan sigortalarda primleri eksik yatıran işyerlerinin ve çalışan olmadığı halde kendini sigortalı olarak gösterenlerin belirlenmesi çalışmalar başlatıldı.

2024-2028 Stretejik Planı üzerinde denetim ve kontroller, işyeri ve çalışan için zorlu sürecin nedeni olarak görülmektedir. Geçtiğimiz sene yapılan incelemeler sonucunda 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı görev aldığı belirlenirken SGK denetimleri sıklık kazanmasına sebep oldu. Denetimler sonucunda 5 yılın incemelerinde 105 bin iş yerinin 700 bin kişinin kayıt altında yer alması amaçlanmaktadır.
sgk incemele
2023 yılında SGK tarafından yapılan değerlendirmelerle beraber toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak kayıt dışı hizmet verdiği görüldü. 5 yıl içerisinde ise 1 milyon 474 bin 258 kayıt dışı çalışan işçinin sistem içerisinde olması bekleniyor. SGK, bu çalışma ile yasal bir işte çalışarak istihdama katılan işçilerin çalışmalarının gün ya da ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına eksiksiz şekilde verilmesi amaçlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Nisan, Mayıs, Haziran da fatura desteği: 3 ayda 1500 TL destek ödemeleri başlıyor

Nisan, Mayıs, Haziran da fatura desteği: 3 ayda 1500 TL destek ödemeleri başlıyor

PTT'den desteğin daniskası: Hesaplara 1250 TL+ 951 TL zamlı ödeme yapılıyor

PTT'den desteğin daniskası: Hesaplara 1250 TL+ 951 TL zamlı ödeme yapılıyor

500 TL Ramazan yardımı kapınıza ulaşacak: O bireye de her an gelebilir

500 TL Ramazan yardımı kapınıza ulaşacak: O bireye de her an gelebilir

Çamaşır makinesinde bulaşık süngeri mucizesi! Bir daha o problemi yaşamayacaksınız

Çamaşır makinesinde bulaşık süngeri mucizesi! Bir daha o problemi yaşamayacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!
2
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı
3
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! Başvurular bugün başladı
4
Büyükşehir belediyesine 18-45 yaş arası personel alımı! KPSS şartı aranmayacak
5
TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı
6
KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu
7
KPSS puanı olan başvuruya akın edecek! Dev memur alımı an itibarıyla başladı

Selçuk Geçer'den 1 Nisan uyarısı! Doları altını olan hemen bunu yapsın!

Kripto paralarda deprem! İki coine parasını yatıran karalar bağladı!

500 TL Ramazan yardımı kapınıza ulaşacak: O bireye de her an gelebilir

SGK tek tek incelemeye aldı! Bunu yapanlar okkalı ceza ödeyecek

Emekli ikramiyesinde dikkat çeken son dakika tekbil: 7.000 TL detayı dikkat çekti

Parlak ve yumuşacık saçların sırrı bu kadar basitmiş! İki damlası saçta mucize yaratıyor

Hisseli tapusu olanlar aman dikkat! O şart ortadan kaldırıldı: Artık böyle paylaşılacak

Bankkart kullanıcılarına son 12 gün uyarısı: Yüzde 60 indirime ek 1500 TL geri ödeme kazanacaksınız

Deterjana para vermeye son! O meyvenin kabukları lekeleri silgi gibi siliyor

Çamaşır makinesinde bulaşık süngeri mucizesi! Bir daha o problemi yaşamayacaksınız

PTT'den desteğin daniskası: Hesaplara 1250 TL+ 951 TL zamlı ödeme yapılıyor

Nisan, Mayıs, Haziran da fatura desteği: 3 ayda 1500 TL destek ödemeleri başlıyor