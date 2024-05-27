Bayram öncesi bu 3 markete mutlaka uğrayın! İndirim rüzgarı dinmek bilmiyor

Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketlerinden biri olan A101, yeni kampanyalarını duyurdu. 18-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olan indirimlerini açıklayan market, taze kaşardan dana dönere, kozmetik ürünlere ve daha birçok temizlik ürünüde indirim yaptı. Peki aktüel katalogda hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte 18-24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…

Yeni bir aktüel ürünler kataloğu daha yayımlayan A101, Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapacaklara müjdeyi verdi. Kahvaltılık ürünlerde yemeklik bakliyat ürünlerine kadar her şeyin fiyatını düşürdü. Birbirinden cazip fırsatları sıralayan zincir market, hafta sonu indirimleri ve 10 TL üzeri alışverişlere hangi ürünlerin fiyatının düşeceğini de açıkladı. İşte 18-24 Mayıs A101 market aktüel indirim kataloğu…

A101 kahvaltılık ürünlerin fiyatını düşürdü!





Kurban Bayramı öncesinde çeşitli ürünlerde indirimlerini duyuran A101, bu kapsamda kaşar peyniri, tereyağı, salça, süt, yumurta, pekmez, tahin, dana döner, kangal sucuk, beyaz peynirde fiyatları düşürdü. Kahvaltıların muhteşem eşlikçisi olan çay fiyatı da düşerken, çeşitli asitli içeceklerde de indirim yapıldı.

Temizlik ürünlerinde kampanya başladı!





Öte yandan A101, yalnızca kahvaltılık ürünlerde değil, temizlik ürünlerinde de indirim yaptı. Dalin bebek şampuanı, bulaşık makinesi parlatıcı, bulaşık makinesi, temizleyici, bulaşık makinesi tuzu, çamaşır makinesi temizleyici, kireç önleyici ve şampuan çeşitlerinde indirim başladı. 24 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan indirimlerde ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu da hatırlatıldı.

10 TL alışveriş yapana fiyat düşecek!





Her hafta olduğu gibi A101, 10 TL üzerinde alışveriş yapanlara indirimlerini de duyurdu. Bu kapsamda 24 Mayıs’a kadar 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar, 300 ml’lik Head&Shoulders markalı şampuan çeşitlerini 59 TL’ye alabilecek. Ayrıca yine 10 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar, 10 adet Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolatayı da 69.90 TL’ye alabilecekler.