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Nevşehir Kültür Yolu Festivali Hafta Sonu Başlıyor

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, kültürel etkinliklerle dolu bir hafta sonu için geri sayımda!

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:30
Nevşehir Kültür Yolu Festivali Hafta Sonu Başlıyor

Nevşehir Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" çerçevesinde, Nevşehir Kültür Yolu Festivali bu hafta sonu kapılarını açıyor.

Kapadokya'nın Zenginlikleriyle Dolu Bir Festival

Turizm merkezi Kapadokya, farklı alanlarında gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinliklerle dolu bir festival süreci yaşayacak. 3-11 Ağustos tarihleri arasında, konserler, sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve gastronomi etkinlikleri gibi pek çok aktivite katılımcıları bekliyor.

Festivalin Anlamı ve Katılımcılar

Bu yıl, Türkiye Kültür Yolu Festivali 16 şehirde düzenlenirken, Nevşehir bu festivalin yedinci durağı olarak önem taşıyor. İki kez ev sahipliği yapacak olan şehir, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle dolup taşacak.

Etkinliklerde Neler Olacak?

Festivale katılacak sanatçılar ve orkestralar, izleyiciler için unutulmaz konserlere imza atacak. Ayrıca, tanınmış isimlerin yer alacağı söyleşiler, resim ve heykel sergileri, fotoğraf ve dijital sanat gösterimleri düzenlenecek. Farklı sahnelerde tiyatro oyunları da sergilenerek, sanatseverlere keyifli anlar yaşatılacak.

Özel Sergi: Naci El Ali'nin Hanzala Karakterleri

Festival ayrıca, ünlü karikatürist Naci El Ali’nin özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerine odaklanan sergisine de ev sahipliği yapacak.

Sıcak Hava Balonları Gökyüzünde

8 Ağustos itibariyle festivalin son gününe dek, 17 ülkeden gelen sıcak hava balonları bölge semalarında gösteri uçuşları yapacak. Bu etkinlik, katılımcılara görsel bir şölen sunacak.

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