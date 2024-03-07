KPSS'den 50 puan alan yaşadı! O üniversiteye çok sayıda personel alınacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Personel Alım Şartları

1- Başvuru sahibinin yukarıda belirtilmiş olan özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen ve aşağıda bulunan genel şartları taşıması gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

b) Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olması,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sürenin sona ermesinden sonra dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, işleyişine karşı işlenmiş olan uçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma suçları, kişi bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış veya bir yıl süreyle affedilmiş olsa dahi; kasten işlenmiş suçlar, İhlalden kaynaklanan suiistimal, iflas dolandırıcılığı, ihale dolandırıcılığı, davranışta sahtecilik, kara para aklama veya mülk kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş olmamak.

d) Henüz askerlik çağına girmemiş ya da askerlik çağına gelmiş erkeklerin muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçmiş olmuş olmaları gerekir.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerini etkilemeyen, görevlerini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak akıl hastalığı/engelliliği bulunmayan. (Randevu almaya hak kazanan adayların sağlık kurulundan rapor almaları gerekecektir.)

f) Yönetmelik çerçevesinde organizasyondan atılmamış veya sözleşmesi feshedilmemiş olanlar.g) Gece veya gündüz dönüşümlü vardiyalarda herhangi bir engelinin olmaması,

h) Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmaları Hakkında Kanun hükümlerine göre güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapıldıktan sonra atama yapılmasına herhangi bir engel bulunmaması.

3- Herhangi kurumda sözleşmeli olarak çalıştırılanlar (657 s. K. 4/B); Sözleşme süresi içinde sözleşme kapsamında çalışan alımına ilişkin esaslarda belirtilen istisnai haller dışında, kuruluşun hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi ya da sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi durumunda, sözleşme süresi sözleşmeyi sona erdirir. Sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin sona ermesinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmalıdır.

4- KPSS (Grup B) 2022 sınavını geçtikten sonra, (Üniversite mezunları için KPSS P3 2022 puanı, üniversite mezunu olanlar için KPSS P93 puanı, lise mezunları için KPSS P94 puanı dikkate alınacaktır.)

5- Herhangi bir sosyal sigorta kuruluşundan aylık veya yaşlılık yardımı almayan.

6- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilirler, birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Üniversitemize ait tüm hastanelerde sağlık personeli görevlendirilebileceği gibi, ilçeler dahil (açık/kapalı alanlar, tarımsal uygulama alanları, hastaneler, park ve bahçeler) Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerde de personel görevlendirilebilir.

8- İstenilen pozisyonun karşısındaki çalışma alanından mezun olmak, son başvuru tarihine kadar gerekli tüm niteliklere sahip olmak ve kayıt altına almak.

9- Üniversitemiz gerekli gördüğü durumlarda bildirimi iptal etme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Kontenjan Dağılımı

























Başvuru tarihi ve yeri

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımına ilişkin başvurular, 4 Mart'tan itibaren 19 Mart 2024'e kadar Üniversitenin internet sitesinde (www.hmku.edu.tr / www .mku.edu.tr) yayınlanacak link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılabilecek.