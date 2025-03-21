BBDSO'da Unutulmaz Konser: Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil Aynı Sahnedeydi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen bu özel konserin yönetimini şef Naci Özgüç üstlendi. Müzikseverler, konuk sanatçıların BBDSO eşliğinde seslendirdiği Ludwig van Beethoven'ın "Triple Konçerto" ve Edward Elgar'ın "Enigma Teması Üzerine Varyasyonlar" gibi eserleri büyük bir hayranlıkla dinledi.

Gecenin sonunda konuk sanatçılar ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. BBDSO, bu anlamlı konserle müzik tutkunlarına unutulmaz anılar bıraktı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.