BBDSO'dan Unutulmaz Fazıl Say Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu özel etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yönetmenliğini Naci Özgüç Üstlendi

Konserin şefliğini üstlenen Naci Özgüç, dinleyenlere Fazıl Say’ın unutulmaz eserlerini sunarken büyük bir performans sergiledi. BBDSO, bu konserde ayrıca flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'ı da konuk etti.

Fazıl Say'ın Eserleri İle Dolu Bir Gece

Konserde, sanatçılar Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu ve Senfoni No:2 Mezopotamya eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi. Eserlerin her biri, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Uzun Süre Alkışlandılar

Gecenin sonunda, şef ve solistler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. BBDSO, bu başarılı konserle birlikte Bursa'nın kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlamış oldu.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'i konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'i konuk etti.