DOLAR
35,94 -0,15%
EURO
37,35 -0,06%
ALTIN
3.294,34 -0,01%
BITCOIN
3.464.694,47 0,35%

BBDSO'dan Unutulmaz Fazıl Say Konseri

BBDSO, Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdiği bir konserle sanatseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:01
BBDSO'dan Unutulmaz Fazıl Say Konseri

BBDSO'dan Unutulmaz Fazıl Say Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu özel etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yönetmenliğini Naci Özgüç Üstlendi

Konserin şefliğini üstlenen Naci Özgüç, dinleyenlere Fazıl Say’ın unutulmaz eserlerini sunarken büyük bir performans sergiledi. BBDSO, bu konserde ayrıca flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'ı da konuk etti.

Fazıl Say'ın Eserleri İle Dolu Bir Gece

Konserde, sanatçılar Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu ve Senfoni No:2 Mezopotamya eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi. Eserlerin her biri, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Uzun Süre Alkışlandılar

Gecenin sonunda, şef ve solistler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. BBDSO, bu başarılı konserle birlikte Bursa'nın kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlamış oldu.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'i konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği konserde Fazıl Say'ın eserlerini seslendirdi. BBDSO, bu haftaki konserinde flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol ve theremin sanatçısı Carolina Eyck'i konuk etti.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak
2
Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!
3
Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar
4
Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!
5
Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!
6
Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!
7
KPSS'den 60-62-65 puan alan başvursun! Çok sayıda büro personeli alımı yapılacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!