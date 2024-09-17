BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı için kamu personeli alımı ilanını yayımladı. Resmi Gazete’de 17 Eylül 2024 tarihinde duyurulan ilana göre, toplamda 45 memur alınacak. Adaylar, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre değerlendirilecek. Mühendis, Grafiker, Sekreter, Tekniker, Teknisyen ve Şoför gibi çeşitli pozisyonlar için başvurular alınacak.

Başvurular 10 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olup, başvuru sürecine ilişkin detaylar ve alım yapılacak kadrolar bu haberde yer alıyor.

BDDK 45 PERSONEL ALIMI YAPACAK

BDDK, 2024 yılı için 45 kişilik kadro açacağını duyurdu. Farklı pozisyonlar için yapılacak bu alımlar, uygulamalı ve sözlü sınavlar aracılığıyla değerlendirilecek. Kamu hizmetine ilk kez atanacak adaylar için düzenlenen bu sınav, adayların performansını ölçmeyi hedefliyor.

Aşağıda, BDDK’nın alım yapacağı pozisyonlar ve kadro sayıları yer alıyor:

10 Düz Memur

10 Mühendis

1 Grafiker

9 Sekreter

5 Tekniker

5 Teknisyen

5 Şoför

İKİ AŞAMALI GİRİŞ SINAVI YAPILACAK

BDDK, kadrolara yapılacak personel alımında iki aşamalı bir sınav süreci uygulayacak. Özellikle Düz Memur, Mühendis, Grafiker, Sekreter, Tekniker ve Teknisyen kadroları için sadece sözlü sınav yapılacak. Ancak Şoför kadrosu için hem sözlü hem de uygulamalı sınav düzenlenecek.

Sınavda adayların mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra iletişim ve problem çözme yetenekleri de değerlendirilecek. Adayların sınavda başarılı olmaları durumunda kamu hizmetine katılmaları sağlanacak.

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BDDK, başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları karşılamasını talep ediyor. Genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olma şartı aranacak.

Genel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmış ya da muaf olmak).

KPSS Şartı:

BDDK, adaylardan 2024 yılında yapılan KPSS sınavına katılmalarını istemektedir. İlgili pozisyonlar için belirlenen puan türlerinden en az 70 puan almak zorunludur.

Düz Memur kadrosu için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan,

için puan türünden en az 70 puan, Lise mezunu adaylar için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranacak.

EĞİTİM SEVİYESİNE GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

BDDK, alım yapacağı kadrolar için adayların eğitim durumlarını da dikkate alacak. Pozisyonlara başvuracak adayların ilgili bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Mühendislik kadroları için mühendislik fakültelerinden, tekniker ve teknisyen kadroları için ise ilgili meslek yüksekokullarından mezun olma şartı aranacak.

Mühendis pozisyonu için mühendislik fakültelerinden mezun olma,

pozisyonu için mühendislik fakültelerinden mezun olma, Grafiker pozisyonu için grafik tasarım ya da ilgili bölümlerden mezun olma,

pozisyonu için grafik tasarım ya da ilgili bölümlerden mezun olma, Sekreter, Teknisyen ve Tekniker pozisyonları için mesleki yeterliliklere sahip olma şartı bulunuyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BDDK memur alımı için başvurular 10 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, BDDK Kariyer Adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuruların son günü ise 20 Ekim 2024 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Adayların başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları ve başvurularını belirtilen süre içinde yapmaları gerekmektedir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

BDDK PERSONEL ALIMI İÇİN SINAV SÜRECİ

Sınav süreci, başvuru yapacak adaylar için oldukça önemli bir aşamadır. Sözlü sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamalı sınav sistemi uygulanacak. Şoför kadrosu için hem sözlü hem de uygulamalı sınav yapılacakken, diğer kadrolar için sadece sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav tarihleri ve detayları, başvuru süreci sona erdikten sonra BDDK tarafından duyurulacaktır. Adaylar sınav tarihlerine ilişkin bilgileri BDDK’nın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler.