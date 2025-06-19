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Bedensel Engelli Hasan Can'ın Polislik Hayali Gerçeğe Dönüştü

Kayseri'de bedensel engelli Hasan Can Kazel'in polislik hayali, bir günlüğüne gerçek oldu. TDP ekipleri onun için özel bir gün düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 22:36
Bedensel Engelli Hasan Can'ın Polislik Hayali Gerçeğe Dönüştü

Kayseri'de, bedensel engelli Hasan Can Kazel'in uzun zamandır hayalini kurduğu polislik rüyası, bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Kazel'in polislere olan sevgisini öğrendiğinde onun için anlamlı bir etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Kazel, polis olma ve üniforma giymenin heyecanını yaşamak için, TDP personeli tarafından evinden alındı. Emniyet binasına getirilen genç kardeşimize, polisi simgeleyen üniforma giydirildi ve ardından ona çeşitli görevler verildi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kazel’i ziyaret ederek ona başarılar diledi. Bu anlamlı buluşmada, Kazel, hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu deneyimledi.

Bu tür etkinliklerle, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, toplumsal farkındalığı arttırmayı ve engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif şekilde katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Kayseri'de polis ekipleri, bedensel engelli Hasan Can Kazel'in polis olma hayalini bir günlüğüne...

Kayseri'de polis ekipleri, bedensel engelli Hasan Can Kazel'in polis olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi. Polis olma ve üniforma giyme hayali kuran Kazel'i evinden alan TDP personeli, Emniyet binasında Kazel'e üniforma giydirdi, ardından kendisine görev verdi. Programa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı.

Kayseri'de polis ekipleri, bedensel engelli Hasan Can Kazel'in polis olma hayalini bir günlüğüne...

Kayseri'de polis ekipleri, bedensel engelli Hasan Can Kazel'in polis olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi. Polis olma ve üniforma giyme hayali kuran Kazel'i evinden alan TDP personeli, Emniyet binasında Kazel'e üniforma giydirdi, ardından kendisine görev verdi. Programa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı.

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