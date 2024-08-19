Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

2024 yılında bekçi alımları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Hangi şartlar aranacak ve maaşlar ne kadar olacak? Bekçi adaylarının merak ettiği tüm detayları bu haberde derledik.

2024 YILI BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2024 yılı bekçi alımı konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti var. Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenli olarak yapılan alımların 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama izni kararı henüz kesinleşmedi. Buna rağmen, İçişleri Bakanlığı’nın her yıl yaptığı alımları göz önünde bulundurarak, 2024 yılında 10 binin üzerinde bekçi alımı yapılacağı tahmin ediliyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında:

2017-2018: 7 bin bekçi alımı,

7 bin bekçi alımı, 2019: 8.187 bekçi alımı,

8.187 bekçi alımı, 2020: 400 bekçi alımı,

400 bekçi alımı, 2022: 320 bekçi alımı,

320 bekçi alımı, 2023: 1.250 bekçi alımı yapılmıştır.

2024 yılı için 10 bin bekçi alımı hedefleniyor. Alımların büyük bir kısmının Türkiye genelinde olması bekleniyor.

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMLARI DEVAM EDİYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan bekçi alımları farklı şehirlerde devam ediyor. KPSS şartı aranmayan ve en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği bekçi alımları için çeşitli illerde fırsatlar sunuluyor. 2024 yılında İŞKUR üzerinden 1.760 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılması bekleniyor. En az ilköğretim mezunu adayların başvurabileceği bu alımlar 36 şehirde gerçekleştiriliyor.

2024 BEKÇİ ALIMI İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024 yılı için bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Her yıl Haziran ve Temmuz aylarında yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları için Temmuz ayında beklentiler artmış durumda. Ancak ilanların Ağustos veya en geç Eylül ayında yayımlanması bekleniyor. Önceki yıllarda yapılan alımlar genellikle bu aylarda gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, 15 Eylül 2024 tarihine kadar başvuruların başlaması olası görünüyor.

2024 YILI BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2024 yılı bekçi alımı için adaylardan genel ve özel nitelikler talep edilecek. İşte başvuru için gerekli genel ve özel şartlar:

Genel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Kötü şöhretli olmamak,

Memuriyete engeli bulunmamak,

Silah taşımasına engel bir hukuki durumu olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Askerlik ödevini tamamlamış olmak.

ADAYLAR HANGİ ŞARTLARIN ESNETİLMESİNİ İSTİYOR?

Bekçi adayları arasında yaş, askerlik ve boy gibi şartlarda esnetme talepleri sıkça dile getiriliyor. Özellikle yaş sınırının yükseltilmesi, askerlik şartının kaldırılması veya boy sınırının düşürülmesi gibi talepler, adaylar tarafından yetkililere iletilmiş durumda. Bu taleplerin 2024 alımlarında dikkate alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.

2024 YILI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2024 Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte, bekçi maaşları en düşük 39 bin TL olarak açıklandı. Bu rakam, görev yerine, hizmet süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak artış gösterebilir. Bekçi maaşları, özellikle son yıllarda yapılan zamlarla önemli ölçüde arttı ve bu durum mesleğe olan ilgiyi daha da artırdı.