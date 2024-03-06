Adana’da doğan çocuk, gözleriyle büyülüyor: Bir gözü mavi, diğer gözü iki renkli

Adana’da gözleriyle büyüleyen çocuk: Gözleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Kavaklı Mahallesi’nde oturan Cebrail (38) ve Özlem (36) Yalçınkaya çiftinin 9 yaşındaki oğulları Fatih, gözlerinin renkleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Fatih’in sağ gözü mavi, sol gözü ise kahverengi ve mavi renkli. Bu durum, heterokromi adı verilen ve gözlerin farklı renkli olmasına neden olan bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor.





Aile, çocuğun gözlerini Allah’ın bir hediyesi olarak görüyor

Fatih doğduğunda ailesi, gözlerinin renklerinden dolayı endişelenip doktora başvurmuş. Doktorlar, Fatih’in gözlerinde herhangi bir görme problemi olmadığını, sadece heterokromi rahatsızlığı taşıdığını belirtmiş. Baba Cebrail Yalçınkaya, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, çocuğunun sağlıklı olduğunu ve gözlerinin Allah’ın bir takdiri olduğunu söyledi. Yalçınkaya, “Doğduğunda biraz tedirgin olduk, doktora gittik, korkacak bir şey olmadığını, Allah’ın bir lütfu olduğunu öğrendik. Görmesinde bir problem yok, görenler hayran kalıyor. Eğer oğlum için reklam teklifi gelirse değerlendiririz, oynatırız” dedi.

Arkadaşları ona Van kedisine benzetiyor

Fatih ise, gözlerinin çift renkli olmasına alıştığı ve arkadaşlarının ona Van kedisine benzeterek takıldığını söyledi. Fatih, “Gözlerimin rengini soranlara kahverengi ve mavi olduğunu söylüyorum. Görenler fotoğraf çekmek istiyorlar benimle. Ailemde kimse yok gözü mavi olan, bu Allah’ın bana verdiği bir güzellik” diye konuştu.





Dede, torununu reklamlarda oynatmak istiyor

Dede İsmail Yalçınkaya da, torunu doğduğunda gözlerine bakıp korktuğunu anlattı. Yalçınkaya, “Torunum doğunca hemen sağlık ocağına götürdüm. Çünkü endişelendim. Doktorumuz bu gözlere sahip olmanın çok güzel bir şey olduğunu, ileride işe yarayacağını söyledi. Ben de torunumu okutacağım, ileride torunumu reklamlarda oynatmak istiyorum. Görenler çok şaşırıyor, fotoğraf çekiyorlar, sizde böyle genetik bir şey var mı diye soruyorlar ama yok. Allah’ın verdiği bir güzellik bu bizim için” dedi.

Heterokromi nedir?

Heterokromi, gözlerin farklı renkli olmasına neden olan bir durumdur. Heterokromi, doğuştan veya sonradan oluşabilir. Doğuştan heterokromi, genetik faktörler, kromozom anomalileri veya göz gelişimini etkileyen bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Sonradan heterokromi ise, göz yaralanmaları, enfeksiyonlar, iltihaplar, tümörler, ilaçlar veya yaşlanma gibi nedenlerle meydana gelebilir. Heterokromi, gözlerin tamamen farklı renkli olması (komple heterokromi), bir gözün farklı bölgelerinin farklı renkli olması (sektörel heterokromi) veya gözlerin farklı tonlarda olması (santral heterokromi) şeklinde görülebilir. Heterokromi, genellikle görme sorununa yol açmaz, ancak altında yatan bir hastalık varsa tedavi edilmesi gerekir.



