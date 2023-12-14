Beklenenden 3 gün sonra geliyor! İstanbullular şimdi yandı

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kentlerindeki potansiyel kar yağışının ne zaman etkili olacağını merakla bekliyor.

Güncel meteorolojik verilere göre, İstanbul'da kar yağışının gerçekleşme ihtimali bulunsa da, henüz tam olarak kesinleşmiş değil. Bu nedenle meteorologlar, konu hakkında kesin bir açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. Size önemli bir bilgi aktarıyoruz.

Son tahminlere göre, aralık ayının 3. haftasında beklenen kar yağışının tarihi 3 gün ertelenebilir. Aralık ayının 10 ile 13 arasında İstanbul'da hava durumu sakinleşecek, ancak daha sonra tekrar hareketlenmeler yaşanabilir.

Meteoroloji uzmanı Murat Şahin, İstanbul'daki kar durumu hakkında sosyal medya hesabından şu bilgiyi paylaştı:

"Trakya ve iç kesimlerde yükseklerde kar yağışı haberleri geliyor. Yağışlar güney ve doğu kesimlerde kuvvetli. Soğuk hava, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İç Ege bölgelerinde etkisini gösteriyor. Sıcaklık 2-3°C, İstanbul'un Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı görülebilir."