Roketsan yüksek maaşla binlerce personel alacak! Yaş ve boy şartına uyanlara müjde

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber o kurumdan geldi. Bu şehir de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…







ROKETSAN PERSONEL ALIMI DUYURULARI YAYIMLANDI

ROKETSAN, kurulmakta olan Kırıkkale tesisinin ihtiyaçlarına göre istihdam edilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip ekip arkadaşları arıyor.

ROKETSAN PERSONEL ALIMI DUYURULARI YAYIMLANDI.

İlgili işe alım duyurularına göre Roketsan, KPSS personelini koşulsuz olarak işe alacak. İşe alım sayfasında yayınlanan ilanlarda Roketsan'ın özel güvenlik görevlisi, üretim teknisyeni ve itfaiyeci alımı yapacağı açıklandı. Adayların her pozisyon için belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

ROKETSAN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

En az lise mezunu (tercihen Emniyet ve Özel Koruma Bölümü mezunu),

Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış,

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 31 yaşını doldurmamış kişiler,

Tercih edilen boy 175 cm ve üzeridir,

Tercihen en az 1 yıl deneyime sahip,

Seyahat kısıtlaması olmaksızın vardiyalı çalışabilecek,

Kapalı alanlarda, dar alanlarda ve yüksek yerlerde çalışabilme

İş amaçlarımız açısından Kırıkkale'de ikamet etmek en doğrusudur,

Takım halinde çalışabilme becerisine sahip, sorumluluk sahibi, iyi iletişim kurabilen, kendini iyi ifade edebilen,

"Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi" arayışımız bulunmaktadır.

İŞ PROFİLİ

Çalışanların, misafirlerin, araç ve ekipmanların tesise giriş ve çıkışlarına ilişkin prosedürleri uygulamak,

Silah ve teçhizatın rutin bakım ve denetimini yapmak,

Kuleler, güvenlik görevlileri, devriye ve alan kontrol istasyonları vb. sadece bakmak,

X-ray cihazları, plaka tanıma sistemleri ve araç altı görüntülerini kullanarak giriş/çıkış kontrollerini gerçekleştirmek,

Güvenlik, acil durum, iş güvenliği, yangınla mücadele vb. Güvenlikle ilgili eğitimlere, koçluk/tatbikatlara katılmak,

Olay ve kazalarla ilgili rapor ve tutanakları hazırlamak ve bilgilerin üstlere aktarılmasını sağlamak

ÜRETİM TEKNİSYENİ ALIMI ŞARTLARI

Meslek Liselerinin; Elektrik, elektronik, kimya, kimya teknolojisi, makine, makine yapımı ve boyama, torna tesviye, metal işleme vb. mesleki fakülteler veya Meslek Yüksek okullarının; Elektrik, iletişim elektroniği teknolojisi, lojistik, makine, mekanik çizim, mekatronik, kimya, kimya teknolojisi, bilgisayar programlama, otomotiv teknolojisi vb. fakültelerden mezun,

Lise mezunları için; Askerlik hizmetini tamamlamış ve meslek okulu diplomasına sahip adaylarımız için; Askerlik hizmetini tamamlamış veya askerliğini en az 2 yıl ertelemiş olmak,

Kırıkkale'de ikamet tercihi,

35 yaşını aşmamış olmak,

"Üretim Teknisyeni" arayışımız bulunmaktadır.

İŞ PROFİLİ

Mekanik montaj, test, entegrasyon, kalite güvence, muayene, bakım ve onarım, elektrik, imalat gibi farklı uzmanlık alanlarındaki faaliyetlerden en az birinde deneyim,

Uzmanlık alanına uygun teknik ekipmanları kullanmak,

Temiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağlamak,

Teknik dokümanları okuyup uygulayabilecek,

Uygulandığı süreçlerde teknik ekipmanın amacına uygun kullanılmasını ve korunmasını sağlamak

İTFAİYE GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI

Okulun ilgili bölümlerinden (yangın güvenliği, sivil savunma ve yangınla mücadele, afet ve acil durum yönetimi) mezun olmaya öncelik verilir,

İtfaiyeci sertifikasına ve mesleki deneyime sahip olmak; İşyerinde yangın önleme, mücadele ve güvenlik ile ilgili mevzuat bilgisine sahip,

Acil durumlardan (yangın, doğal afet, deprem vb.) haberdar olan,

Takım halinde çalışabilen, sorumluluk sahibi, iletişimi iyi, araştırma ve geliştirmeye açık,

Tercih edilen boy 175 cm ve üzeridir,

En azından temel ve orta düzey bilgisayar becerilerine sahip olmak ve yazılı rapor yazabilmek,

Seyahat kısıtlaması olmaksızın vardiyalı çalışabilecek,

Kapalı alanlarda, dar alanlarda ve yüksek yerlerde çalışabilen,

En az (C) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve itfaiye aracı kullanabilmek,

Kırıkkale'de ikamet tercihi,

Askerlik hizmetini tamamlamış,

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış kişiler,

"İtfaiyeci" arayışımız bulunmaktadır.

İŞ PROFİLİ

İş sağlığı ve güvenliği kanunları ve yangın yönetmeliğine uygun olarak işyerinde yangın ve acil durumlara ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

Genel yangın eğitim ve tatbikatlarına, yangına müdahale ve tahliye çalışmalarına katılmak ve sonuçlarını raporlamak,

İşyerindeki tüm yangınla mücadele araç ve ekipmanlarının bakım süreçlerinin düzenli kontrol ve takibini sağlamak,

Kurulum sırasında yangın güvenliği risk analizini yapmak, alınacak önlemleri planlamak ve uygulanmasını takip etmek, ilgili raporları hazırlamak,

Üstleriniz tarafından verilen görevleri formlara, prosedürlere ve talimatlara göre tamamlamak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Roketsan personel alımı başvuruları https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=30519 adresi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.