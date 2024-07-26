Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Erdemli Belediyesi Personel Alımına Başlıyor!

Kısa Açıklama: Erdemli Belediyesi, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 24-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Erdemli Belediyesi, kadrosunu güçlendirmek amacıyla işçi, şoför ve operatör pozisyonları için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 24-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında, Erdemli Belediyesi Personel A.Ş.'nin Merkez Mahallesi'ndeki ofisinde şahsen kabul edilecektir. Adayların, başvuru sırasında güncel özgeçmişlerini ve gerekli belgeleri, özellikle şoför pozisyonlarında ehliyet ve SRC belgelerini ibraz etmeleri önemlidir. Belgelerin eksik olması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Açık Pozisyonlar ve Nitelikler

Erdemli Belediyesi, 7 yeni personel almak için başvuruları bekliyor. Aşağıda açık pozisyonlar ve nitelikleri yer almaktadır:

Beden İşçisi (3 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 20-45 yaş arası, deneyim aranmaz.

(3 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 20-45 yaş arası, deneyim aranmaz. Beko Loder Operatörü (1 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 20-45 yaş arası, operatörlük belgesi gerekmektedir.

(1 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 20-45 yaş arası, operatörlük belgesi gerekmektedir. Greyder Operatörü (1 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 20-45 yaş arası, operatörlük belgesi gerekmektedir.

(1 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 20-45 yaş arası, operatörlük belgesi gerekmektedir. TIR-Çekici Şoförü (2 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 22-45 yaş arası, E sınıfı ehliyet ve SRC belgesi gereklidir.

(2 Kişi) - En az ilkokul mezunu, 22-45 yaş arası, E sınıfı ehliyet ve SRC belgesi gereklidir.

Genel Başvuru Koşulları

Adayların, Erdemli Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Sağlık problemi bulunmamak.

Adli sicil kaydı temiz olmalıdır.



Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvuru süreci oldukça basittir. Adaylar, belirtilen tarihlerde şahsen başvuru yapacaklardır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Özgeçmiş (CV)

Kimlik fotokopisi

Mezuniyet belgesi fotokopisi

Şoförlük pozisyonları için ehliyet ve SRC belgeleri

Erdemli Belediyesi Personel A.Ş., çalışanlarına sağladığı sosyal haklar ve sunduğu çalışma ortamıyla dikkat çekmektedir. Çeşitli pozisyonlar için sunulan fırsatlar, hem deneyimli hem de kariyerine yeni adım atan kişiler için cazip bir alternatif oluşturmaktadır.