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Belediye personeli olmak için KPSS şart değil! Dolgun maaşlı personel alımları başladı

İŞKUR, yayımladığı yeni bir ilanla 27 farklı şehirde işe alım gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu kapsamda ilanın tüm detaylarını yayımlayan İŞKUR, başvuru şartlarını da açıkladı. İşte İŞKUR işe alım ilanı...

Yayın Tarihi: 27.05.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 18:26
Belediye personeli olmak için KPSS şart değil! Dolgun maaşlı personel alımları başladı

İş arayanlara İşçi Bulma Kurumu’ndan (İŞKUR) müjde geldi! 27 ilde alım yapacağını duyuran İŞKUR, farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Tüm çalışanların ise kamu çalışanı olarak alınacağı vurgulandı. Peki, İŞKUR’un yeni personel ilanına hangi pozisyonlar başvuruya açıldı? 

Yeni bir iş ilanı yayımlayan İŞKUR, kamuda görev yapmak üzere destek personelinden itfaiye erine kadar alım yapılacağını açıkladı. Personellerin alımı için ilanda tüm detayları da açıklayan İŞKUR hangi illerde alım yapılacağını duyurdu. İşte İŞKUR’un iş ilanındaki tüm detaylar… 

İŞKUR personel ilanı başvuru şartları neler? 

İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni bir ilanda 27 ilde personel alınacağı duyuruldu. Kamuya alınacak olan personellerin şartları da başvuru detayları da aktarılırken, hangi pozisyonlarda personel alınacağı netleşti. 

Yaptığı yeni paylaşımda pozisyonlara başvuru şartlarını açıklayan İŞKUR, özellikle kamu haklarından mahrum olmamaya dikkat çekti. İşte İŞKUR’un iş ilanına başvuru için sağlanması gereken şartlar: 

  • TC vatandaşı olmak 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak 
  • Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53’üncü madde kapsamındaki suçları süresi geçmiş olsa dahi işlememiş olmak 
  • Daha önce hüküm giymemiş olmak 
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
  • Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi bulunmamak 
  • Kadronun özel şartını sağlamak 

işkur

İŞKUR hangi pozisyonlarda personel alacak? 

İŞKUR’da yayımlanan ilan kapsamında alımı yapılacak olan pozisyonlar şöyle belirlendi: 

  • Destek Personeli
  • Büro Personeli
  • Temizlik Personeli
  • Şoför
  • Plaj Görevlisi
  • Ekmek Pişirici
  • Cankurtaran
  • Avukat
  • İnşaat Ustası
  • Büro Memuru
  • Danışma Personeli
  • Güvenlik Görevlisi
  • İtfaiye Eri

İŞKUR hangi illerde alım yapacak? 

İŞKUR’un yayımladığı ilanlar kapsamında yukarıdaki pozisyonların hangi illerde alımı yapılacağı da açıklandı. Söz konusu personellerin alımının yapılabilmesi için söz konusu ilde ikamet etmesi şartı da aranacak. İşte alım yapılacak olan iller: 

  • Manisa
  • Denizli
  • Aydın
  • Nevşehir
  • Manisa
  • İstanbul
  • İzmir
  • Muğla
  • Çanakkale
  • Yalova
  • Kayseri
  • Şırnak
  • Ordu
  • Aksaray
  • Mersin
  • Bursa
  • Van
  • Rize
  • Burdur
  • Osmaniye
  • Balıkesir
  • Çorum
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Gaziantep 

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