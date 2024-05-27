Belediye personeli olmak için KPSS şart değil! Dolgun maaşlı personel alımları başladı

İş arayanlara İşçi Bulma Kurumu’ndan (İŞKUR) müjde geldi! 27 ilde alım yapacağını duyuran İŞKUR, farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Tüm çalışanların ise kamu çalışanı olarak alınacağı vurgulandı. Peki, İŞKUR’un yeni personel ilanına hangi pozisyonlar başvuruya açıldı?

Yeni bir iş ilanı yayımlayan İŞKUR, kamuda görev yapmak üzere destek personelinden itfaiye erine kadar alım yapılacağını açıkladı. Personellerin alımı için ilanda tüm detayları da açıklayan İŞKUR hangi illerde alım yapılacağını duyurdu. İşte İŞKUR’un iş ilanındaki tüm detaylar…

İŞKUR personel ilanı başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni bir ilanda 27 ilde personel alınacağı duyuruldu. Kamuya alınacak olan personellerin şartları da başvuru detayları da aktarılırken, hangi pozisyonlarda personel alınacağı netleşti.

Yaptığı yeni paylaşımda pozisyonlara başvuru şartlarını açıklayan İŞKUR, özellikle kamu haklarından mahrum olmamaya dikkat çekti. İşte İŞKUR’un iş ilanına başvuru için sağlanması gereken şartlar:

TC vatandaşı olmak



Kamu haklarından mahrum olmamak



Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53’üncü madde kapsamındaki suçları süresi geçmiş olsa dahi işlememiş olmak



Daha önce hüküm giymemiş olmak



Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak



Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi bulunmamak



Kadronun özel şartını sağlamak







İŞKUR hangi pozisyonlarda personel alacak?

İŞKUR’da yayımlanan ilan kapsamında alımı yapılacak olan pozisyonlar şöyle belirlendi:

Destek Personeli



Büro Personeli



Temizlik Personeli



Şoför



Plaj Görevlisi



Ekmek Pişirici



Cankurtaran



Avukat



İnşaat Ustası



Büro Memuru



Danışma Personeli



Güvenlik Görevlisi



İtfaiye Eri



İŞKUR hangi illerde alım yapacak?

İŞKUR’un yayımladığı ilanlar kapsamında yukarıdaki pozisyonların hangi illerde alımı yapılacağı da açıklandı. Söz konusu personellerin alımının yapılabilmesi için söz konusu ilde ikamet etmesi şartı da aranacak. İşte alım yapılacak olan iller: