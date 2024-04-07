Belediyelere binlerce personel alınacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına fırsat doğdu

İŞKUR personel alım ilanı açıklandı. İŞKUR dışından iş teklifleri listesi güncellendi. 4 bin 550 kişinin işe alınacağı kamuoyuna açıklandı. Bahsi geçen duyuru listesine göre işe alımlar 21 farklı ilin belediyeleri ve belediye işletmeleri tarafından gerçekleştirilecek.

45.500 memur alımı yapacak!

3 Nisan 2024 tarihinde güncellenen listeye göre 4 bin 550 kişilik kadroyla İŞKUR üzerinden memur alımı yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. 21 farklı şehirde insanların kamu istihdamına erişebilmeleri için en azından okuryazar olmaları gerekiyordu. Peki hangi şehirler memur alımı yapacak? Kimlerin başvurabileceğini ve iş tekliflerinin listesini aşağıda yer almaktadır.

Başvuru koşulları nelerdir?

İŞKUR'da yayınlanan ilana başvuru yapabilmek için adayların genellikle "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vatandaşlıktan yoksun olmamak, görevlerini yapmalarına engel teşkil edecek sağlık sorunlarının bulunmaması" gibi belirli şartları taşıması gerekiyor. Görevli, askerlik hizmetini tamamlamamış veya askerlik ile bağlantısı bulunan erkek adaylar için sabıka kaydı bulunmayanlar değerlendirmeye alınacaktır.

KPSS'ye gerek yok!

Etkilenen pozisyonlar için adaylardan KPSS şartı aranmayacağı bildirildi. Alımlar Kurum dışında yapılmakta olup, İşçi statüsünde olan ve en az okuma yazma bilen adayların başvuruda bulunacağı ve Personel Alımının KPSS'siz yapılacağı ifade edilmiştir.

İlgili tekliflere başvurmak için en az 18 yaşında ve en fazla 50 yaşında olmanız gerekir.

Nasıl ve ne zaman başvurulur?

İlgili duyurular İŞKUR'un dış duyurularında yayınlanmış olup, başvurular yalnızca ilgili kurumların düzenlemeleri doğrultusunda yapılacaktır. Bu konuda aşağıdaki ilan listesinde yer alan linklere tıklayarak detaylı bir şekilde kayıt olabilirsiniz.

İŞKUR'un dış duyuruları kapsamında yayımlanan duyurulara göre, 66 farklı duyuruyla belediye ve şirketlerden 4 bin 550 kişinin işe alınacağı açıklandı. Başvurular bir veya iki gün içinde alınacaktır.

Güncel memur alım ilanlarının listesi ve detaylı bilgileri







































































































