Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Belediyelere binlerce personel alınacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına fırsat doğdu

İŞKUR yeni duyurular açıkladı. Kentsel alanlar ve işletmeler de dahil olmak üzere farklı şehirlerdeki 4.550 kişinin ilan ve işe alım yapılacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 06:43
Belediyelere binlerce personel alınacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına fırsat doğdu

İŞKUR personel alım ilanı açıklandı. İŞKUR dışından iş teklifleri listesi güncellendi. 4 bin 550 kişinin işe alınacağı kamuoyuna açıklandı. Bahsi geçen duyuru listesine göre işe alımlar 21 farklı ilin belediyeleri ve belediye işletmeleri tarafından gerçekleştirilecek.

45.500 memur alımı yapacak!

3 Nisan 2024 tarihinde güncellenen listeye göre 4 bin 550 kişilik kadroyla İŞKUR üzerinden memur alımı yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. 21 farklı şehirde insanların kamu istihdamına erişebilmeleri için en azından okuryazar olmaları gerekiyordu. Peki hangi şehirler memur alımı yapacak? Kimlerin başvurabileceğini ve iş tekliflerinin listesini aşağıda yer almaktadır.

Başvuru koşulları nelerdir?

İŞKUR'da yayınlanan ilana başvuru yapabilmek için adayların genellikle "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vatandaşlıktan yoksun olmamak, görevlerini yapmalarına engel teşkil edecek sağlık sorunlarının bulunmaması" gibi belirli şartları taşıması gerekiyor. Görevli, askerlik hizmetini tamamlamamış veya askerlik ile bağlantısı bulunan erkek adaylar için sabıka kaydı bulunmayanlar değerlendirmeye alınacaktır.

KPSS'ye gerek yok!

Etkilenen pozisyonlar için adaylardan KPSS şartı aranmayacağı bildirildi. Alımlar Kurum dışında yapılmakta olup, İşçi statüsünde olan ve en az okuma yazma bilen adayların başvuruda bulunacağı ve Personel Alımının KPSS'siz yapılacağı ifade edilmiştir.

İlgili tekliflere başvurmak için en az 18 yaşında ve en fazla 50 yaşında olmanız gerekir.

Nasıl ve ne zaman başvurulur?

İlgili duyurular İŞKUR'un dış duyurularında yayınlanmış olup, başvurular yalnızca ilgili kurumların düzenlemeleri doğrultusunda yapılacaktır. Bu konuda aşağıdaki ilan listesinde yer alan linklere tıklayarak detaylı bir şekilde kayıt olabilirsiniz.

İŞKUR'un dış duyuruları kapsamında yayımlanan duyurulara göre, 66 farklı duyuruyla belediye ve şirketlerden 4 bin 550 kişinin işe alınacağı açıklandı. Başvurular bir veya iki gün içinde alınacaktır.

Güncel memur alım ilanlarının listesi ve detaylı bilgileri

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024 - İlanın Detayları : https://media.iskur.gov.tr/76766/denizli-buyuksehir-belediyesi-ulasim-san-tic-a-s-25-10-2024.pdf İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak

Belediyelere binlerce personel alınacak


İLGİLİ HABERLER

ŞOK 6.999 TL'ye akıllı TV, 7.399 TL'ye akıllı telefon getiriyor! 6 Nisan aktüel indirimi

ŞOK 6.999 TL'ye akıllı TV, 7.399 TL'ye akıllı telefon getiriyor! 6 Nisan aktüel indirimi

EYT'yi kılpayı kaçırana yeni fırsat! Erken emeklilikte bu şartı bilmeyen yıllarca bekliyor!

EYT'yi kılpayı kaçırana yeni fırsat! Erken emeklilikte bu şartı bilmeyen yıllarca bekliyor!

Gram altın 3.333 TL'yi o tarihte görecek! Gören duyanı kuyumcuya koşturan tahmin

Gram altın 3.333 TL'yi o tarihte görecek! Gören duyanı kuyumcuya koşturan tahmin

Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
5
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
6
Maaşını çeken BİM'e koşacak! Cuma günü 35 üründe fiyatlar yarıya çekilecek
7
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

Arabasıyla bunu yapan 9 bin TL ceza ödemeye hazırlansın! Görür görmez ceza kesiliyor

Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Kırmızı et bulamayanlara tavuk kıymasından köfte tarifi! Orijinal köfteleri aratmıyor

EYT'yi kılpayı kaçırana yeni fırsat! Erken emeklilikte bu şartı bilmeyen yıllarca bekliyor!

Başvuruda tek belge yetiyor! Bakanlık o şarta göre 5.100 TL maaşa bağlayacak

Belediyelere binlerce personel alınacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına fırsat doğdu

Bankalar parası olana memur maaşı veriyor! Ayda 30 bin TL trink hesaba yatıyor

Bayram çikolatasının en ucuzu BİM'de! Piyasadan yüzde 25 indirimli satış başladı

Gram altın 3.333 TL'yi o tarihte görecek! Gören duyanı kuyumcuya koşturan tahmin

Doğum yılınızın son rakamı kim olduğunuzu söylüyor! Öğrenenler dehşete düşecek

Ünlü ekonomist saat verip uyardı! Borsa'da hep aynı saatte bu oluyor!

ŞOK 6.999 TL'ye akıllı TV, 7.399 TL'ye akıllı telefon getiriyor! 6 Nisan aktüel indirimi