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Belediyeye en az ilkokul mezunu kamu işçisi alımı yapılacak! 18 yaş üzerine müjde

Muratpaşa Belediyesi en az ilkokul mezunu olması şartıyla farklı kategorilerde kamu işçisi istihdamı yapacak. Kontenjanlar ve personel ilanı numaraları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:29
Belediyeye en az ilkokul mezunu kamu işçisi alımı yapılacak! 18 yaş üzerine müjde

Muratpaşa Belediyesi toplam 63 kişilik kadro açarak, Kasiyer, Plaj Görevlisi, Garson, Mutfak personeli, Temizlik Personeli, Beden İşçisi ve Cankurtaran gibi alanlarda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Başvuru için Aranan Şartlar

Belediye, en az ilkokul mezunu olması şartıyla personel istihdamı yapacağını açıkladı. Bu alanda ilana başvuracak adayların,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

• 18 Yaşını tamamlamış olması,

• İşine engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması,

• İlgili alanda yeterli bilgiye sahip olması gibi şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

Başvurular Ne zaman ve Nasıl Yapılacak?

Muratpaşa Belediyesi ilan başvuruları için süreci başlatmış durumda. 18 Nisan 2024 tarihinde başlamış olup, başvurular en geç 22 Nisan 2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Personel ilan başvuruları yalnızca İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Gerekli başvuru işlemleri için aşağıdaki ilan numaralarını kullanabilirsiniz.

Belediyeye en az ilkokul mezunu kamu işçisi alımı yapılacak! 18 yaş üzerine müjde

Alım Yapılacak Kontenjan Kontenjan Sayısı İş İlanı No:

Servis Elemanı (Garson ) 4 00008215985

Kasiyer 3 00008216014

Plaj Görevlisi (Beach Boy) 10 00008216051

Mutfak Görevlisi 3 00008216199

Temizlik Görevlisi 5 00008216226

Cankurtaran 4 00008216275

Cankurtaran 6 00008216399

Beden İşçisi (Genel) 28 00008211698

TOPLAM 63 KİŞİ

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