Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

Muratpaşa Belediyesi, 63 kişilik boş kontenjan için, Kasiyer, Mutfak Görevlisi, Plaj Görevlisi, Garson, Temizlik Görevlisi, Cankurtaran ve Beden İşçisi pozisyonlarında personel alımı yapacağını duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi tarafından açıklanan işçi alımı detayları şu şekildedir:



AÇIK POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR

• Servis Elemanı (Garson): 4 kişi - İlan No: 00008215985

• Kasiyer: 3 kişi - İlan No: 00008216014

• Plaj Görevlisi (Beach Boy): 10 kişi - İlan No: 00008216051

• Mutfak Görevlisi: 3 kişi - İlan No: 00008216199

• Temizlik Görevlisi: 5 kişi - İlan No: 00008216226

• Cankurtaran: 4 kişi - İlan No: 00008216275

• Cankurtaran: 6 kişi - İlan No: 00008216399

• Beden İşçisi (Genel): 28 kişi - İlan No: 00008211698

Toplamda

63 kişilik kadro bulunuyor.





BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



• Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

• 18 yaşını doldurmuş olması,

• Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,

• İlgili pozisyon için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması gerekiyor.

İŞE ALIM SÜRESİ NE KADAR?

Alımlar geçici süreli olup, çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlendi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Muratpaşa Belediyesi iş başvuruları 18 Nisan 2024 tarihinde başlamış olup, 22 Nisan 2024 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Başvurular için yukarıda belirtilen ilan numaraları kullanılıyor.