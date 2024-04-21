Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

Muratpaşa Belediyesi, çeşitli sektörlerde görevlendirmek üzere minimum ilkokul düzeyinde eğitim almış kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Ayrıca, açık pozisyonların kontenjan dağılımı ve iş ilanı referans numaraları duyuruldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 21.04.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 10:28
Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

Muratpaşa Belediyesi, 63 kişilik boş kontenjan için, Kasiyer, Mutfak Görevlisi, Plaj Görevlisi, Garson, Temizlik Görevlisi, Cankurtaran ve Beden İşçisi pozisyonlarında personel alımı yapacağını duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi tarafından açıklanan işçi alımı detayları şu şekildedir:

AÇIK POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR

• Servis Elemanı (Garson): 4 kişi - İlan No: 00008215985

• Kasiyer: 3 kişi - İlan No: 00008216014

• Plaj Görevlisi (Beach Boy): 10 kişi - İlan No: 00008216051

• Mutfak Görevlisi: 3 kişi - İlan No: 00008216199

• Temizlik Görevlisi: 5 kişi - İlan No: 00008216226

• Cankurtaran: 4 kişi - İlan No: 00008216275

• Cankurtaran: 6 kişi - İlan No: 00008216399

• Beden İşçisi (Genel): 28 kişi - İlan No: 00008211698

Toplamda

63 kişilik kadro bulunuyor.

muratpaşa belediyesi personel alımı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

• 18 yaşını doldurmuş olması,

• Herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması,

• İlgili pozisyon için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması gerekiyor.

İŞE ALIM SÜRESİ NE KADAR?

Alımlar geçici süreli olup, çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlendi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Muratpaşa Belediyesi iş başvuruları 18 Nisan 2024 tarihinde başlamış olup, 22 Nisan 2024 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Başvurular için yukarıda belirtilen ilan numaraları kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

O banka arkadaşıyla gelene 10.000 TL veriyor! Dev kampanya o tarihe kadar sürecek

Emekliye kesenin ağzı açıldı! 100.000 TL'ye kadar şartsız kefilsiz nakit para ödemesi!

En konuşkan burçlar belli oldu! 5 burç konuşmayı her şeyden çok seviyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı aranmayacak

Dolar kurunda 100 TL bombası patladı! 1 doları olan bile o tarihten önce döviz bürosuna koşacak

Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

Ünlü ekonomist acı tabloyu açıkladı! O kişilerin parası buhar olacak!

Bitcoin alıp satanların gözü kulağı o tarihte! Dipten zirveye çıkış için tarih verildi

Bankalardan gece yarısı promosyon zammı kararı! Yeni rakamlar gözleri ışıldatacak

Sonbahar resmindeki gizli yılanı IQ'su yüksek olanlar görebiliyor!

Milyonlarca öğrenciyi bayram ettirecek uzaktan eğitim kararı! MEB'den son dakika geldi

O banka arkadaşıyla gelene 10.000 TL veriyor! Dev kampanya o tarihe kadar sürecek

Emekliye kesenin ağzı açıldı! 100.000 TL'ye kadar şartsız kefilsiz nakit para ödemesi!

TCKN 0,2,4,6,8 ile bitenler hemen başvursun! Ziraat Bankası nakit ödeme yapacak

En konuşkan burçlar belli oldu! 5 burç konuşmayı her şeyden çok seviyor