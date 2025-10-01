Belgrad Türk Film Günleri: Türk Filmleri 2-5 Ekim'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belgrad Büyükelçiliği işbirliğiyle 2-5 Ekim'de düzenlenen Belgrad Türk Film Günleri'nde güncel Türk filmleri ücretsiz gösterilecek.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:33
Belgrad Türk Film Günleri: Türk Filmleri 2-5 Ekim'de

Belgrad Türk Film Günleri 2-5 Ekim'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Belgrad Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Belgrad Türk Film Günleri, 2-5 Ekim tarihlerinde Belgrad'da sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik, güncel Türk sinemasının tematik ve estetik çeşitliliğini Sırbistan seyircisine tanıtmayı hedefliyor.

Program ve ücretsiz gösterimler

Etkinlik boyunca seçkin yapımların yer aldığı program kapsamında tüm gösterimler ücretsiz olarak izlenebilecek. Açılış, 2 Ekim'de düzenlenecek resepsiyonla yapılacak ve aynı gün Türkiye'nin 2026 Oscar adayı Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi gösterilecek. Gösterimin ardından yönetmen Murat Fıratoğlu izleyicilerle bir araya gelecek.

3 Ekim'de yönetmen Doğuş Algün'ün filmi Ölü Mevsim seyirciyle buluşacak. Gösterim sonrası filmin başrol oyuncusu Ece Yaşar ve yönetmen Doğuş Algün, filmin yapım sürecine dair deneyimlerini paylaşacak.

Etkinliğin üçüncü gününde yönetmen Hikmet Kerem Özcan'ın yönettiği Hakkı filmi gösterilecek ve yönetmen katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Son gün, Akıldan Kalbe (yönetmen Özer Feyzioğlu) gösterimi ile başlayacak ve etkinlik Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'nin tekrar gösterimi ile sona erecek.

Hedef ve kültürel işbirliği

Belgrad Türk Film Günleri, Türk sinemasının Balkanlar'daki görünürlüğünü artırmayı ve iki ülke arasında kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, farklı estetik yaklaşımları ve güncel üretimleri Sırp izleyiciyle buluşturarak kültürel diyaloğu destekleyecek.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Vanya Dayı' ile Seyircisini Büyülüyor
3
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
4
Kilis'te Depremzedelere Yeni Yuvalar Teslim Edildi
5
İkizler Burcu: Mart ayında seni neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler
6
Aile Bakanlığı’ndan 8 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi: Başvuru Şartları ve Detaylar

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam