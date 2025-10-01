Belgrad Türk Film Günleri: Türk Filmleri 2-5 Ekim'de

Belgrad Türk Film Günleri 2-5 Ekim'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Belgrad Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen Belgrad Türk Film Günleri, 2-5 Ekim tarihlerinde Belgrad'da sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik, güncel Türk sinemasının tematik ve estetik çeşitliliğini Sırbistan seyircisine tanıtmayı hedefliyor.

Program ve ücretsiz gösterimler

Etkinlik boyunca seçkin yapımların yer aldığı program kapsamında tüm gösterimler ücretsiz olarak izlenebilecek. Açılış, 2 Ekim'de düzenlenecek resepsiyonla yapılacak ve aynı gün Türkiye'nin 2026 Oscar adayı Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi gösterilecek. Gösterimin ardından yönetmen Murat Fıratoğlu izleyicilerle bir araya gelecek.

3 Ekim'de yönetmen Doğuş Algün'ün filmi Ölü Mevsim seyirciyle buluşacak. Gösterim sonrası filmin başrol oyuncusu Ece Yaşar ve yönetmen Doğuş Algün, filmin yapım sürecine dair deneyimlerini paylaşacak.

Etkinliğin üçüncü gününde yönetmen Hikmet Kerem Özcan'ın yönettiği Hakkı filmi gösterilecek ve yönetmen katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Son gün, Akıldan Kalbe (yönetmen Özer Feyzioğlu) gösterimi ile başlayacak ve etkinlik Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'nin tekrar gösterimi ile sona erecek.

Hedef ve kültürel işbirliği

Belgrad Türk Film Günleri, Türk sinemasının Balkanlar'daki görünürlüğünü artırmayı ve iki ülke arasında kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, farklı estetik yaklaşımları ve güncel üretimleri Sırp izleyiciyle buluşturarak kültürel diyaloğu destekleyecek.