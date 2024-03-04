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Bembeyaz çamaşırların sırrı burada! Bu yöntemle kar gibi beyaz olacak

Beyaz çamaşırlarda oluşan lekeler kimisinin korkulu rüyası olurken bu yöntemle beraber kar beyaz çamaşırlarınız makineden çıkacak. Beyaz çamaşırlar için bu yöntemi kullanın...

Yayın Tarihi: 04.03.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:11
Bembeyaz çamaşırların sırrı burada! Bu yöntemle kar gibi beyaz olacak

Renkli çamalırlarda boya molekülleri yıkama suyuna karıştığında beyazların renk değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenli renkli çamaşırları ve beyazları ayrı yıkamaya özen gösterin. Kirli ve çamurlu giysiler beyaz çamaşırlarla aynı anda yıkanılması önerilmiyor.

Beyazlar özellikle ter lekeleri oluşurken bunun önüne geçme ise oldukça zordur. Lekelerle başa çıkmak için çamaşır suyu kullanımı sıklıkla tercih ediliyor. Fakat klor bazlı çamaşır suyu fazla kullanıldığında beyazlarda sararmalar meydana gelebilir.
beyaz çamaşır
BEYAZ ÇAMAŞIRLARDA LEKE ÇIKARIMI
Beyaz çamaşırlardaki lekeler inatçı olarak görülsede çıkarılması için bazı yöntemler vardır. Beyazlarda oluşan lekelerle baş etmenin en önemli püf noktası lekeye kısa sürede müdahale etmektir. Giysilerinize bulaşan maddenin fazlası birçok cisim üzerinde yer alırken lekenin üzerine limon suy ya da deterjan dökülerek 15-20 dakika bekletilir.
Beyazlardaki sarı lekelerden ve çok inatçı kirlerden kurtulmak için beyazlarınızı oksijen bazlı çamaşır suyunda ya da kabartma tozu katılmış suda bekletilmesi sıklıkla önerilmektedir. Sıcak su lekeleri sabitler, o yüzden yeni lekelenmiş çamaşırlarınızı soğuk suda yıkamaya dikkat edin.

BEYAZ ÇAMAŞIRLARDA ASPİRİN YÖNTEMİ
Beyaz çamaşırları yıkarken aspirin kullanımı öneriliyor. Beyaz çamaşırların ilk günkü gibi kalması önemli olurken çamaşır suyu ya da bazı deterjanlar kumaşa zarar vermektedir. Bu nedenle kumaşın yıpranmaması adına aspirin tercihi yapılıyor. Aspirin lekeleri çıkarmada yardımcı olurken makineye çamaşırların üzerine her 1 kilo çamaşır için 1 adet aspirin koyup ön yıkama yapmadan makineyi çalıştırmalısınız.

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