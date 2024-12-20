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Beyaz Perdede Gazeteciler: Dr. Barışkan Ünal ile Etkileyici Söyleşi

Dr. Barışkan Ünal, sinema ve televizyonun gazeteci imajlarına etkisini ele aldı. Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen söyleşide dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:48
Beyaz Perdede Gazeteciler: Dr. Barışkan Ünal ile Etkileyici Söyleşi

Geçmişten Günümüze Beyaz Perdede Gazeteciler

Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi” çerçevesinde, "Gazetecilik ve gazeteciler beyaz perdede nasıl anlatılıyor?" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun üstlendiği etkinlikte, AA Dış ve Ekonomi Haberleri Müdürü Dr. Barışkan Ünal, sinema ve televizyonun gazeteci algısındaki rolü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Film ve Dizi Algısını Şekillendiren Unsurlar

Dr. Ünal, “Sinemada Gazeteciler: Anlatılar, Arketipler, Mitler” adlı kitabında, televizyon dizileri ve filmlerin halkın gazete algısını nasıl etkilediğini vurgulayarak, “Zihnimiz bunları kurmaca veya gerçek diye ayırt etmiyor.” dedi. Geçmişten günümüze Türk sinemasında gazeteci karakterlerini inceleyen Ünal, 1940 yapımı “Yılmaz Ali” filminde kadın gazetecilerin ortaya çıktığını belirtirken, devam eden yıllarda erkek gazeteci karakterlerinin baskın hale geldiğine dikkat çekti.

Gazetecilik İmajının Evreleri

Türk sinemasında genelde gazetecilik mesleğinin “süslü” bir imajla belirlendiğini ifade eden Ünal, erkek gazetecilerin sıklıkla aşk ve çapkınlık peşinde koştuğunu aktardı. 1960'lı yıllarda ise toplumsal içerikli yapımlarda gazetecilerin demokrasi ve gerçekleri savunan karakterler olarak yer bulduğunu dile getirdi.

Hollywood Etkisi ve Yerel Temsil

Ünal, Türk sinemasında Hollywood etkisinin mevcut olduğunu ancak Türk filmlerinde gazetecinin “meteliksiz” bir çerçevede sunulduğunu belirtti. “Filmlerde basının özel sektör sahipliğini eleştiriyor gibi dursa da, özgürlüğünün ve özerkliğinin beraber yürüyebileceği söylemi inşa ediliyor.” dedi.

Popüler Kültür ve Gazetecilik

Konuşmasına devam eden Ünal, “Sosyal medya ile gazetecilerin arka planda nasıl çalıştıklarını görmeye başladık. Ancak gerçek gazeteciyi tanımayan bireyler, medyanın işleyişini anlayamıyor. Bu durum, popüler kültür ürünlerinin algımızı etkilemesiyle sonuçlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Ünal, Anadolu Ajansı'nın yayınevi olarak yeni projeler geliştirdiğini ve bu alanda pek çok çalışmanın hayata geçirileceğini belirtti.

Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Basın Evi'nde, "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi...

Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Basın Evi'nde, "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi kapsamında "Gazetecilik ve gazeteciler beyaz perdede nasıl anlatılıyor?" başlıklı söyleşi düzenledi. Moderatörlüğünü gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun (solda) yaptığı söyleşide AA Dış ve Ekonomi Haberleri Müdürü Dr. Barışkan Ünal (sağda), konuşma yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Basın Evi'nde, "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi...

Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Basın Evi'nde, "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi kapsamında "Gazetecilik ve gazeteciler beyaz perdede nasıl anlatılıyor?" başlıklı söyleşi düzenledi. Moderatörlüğünü gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun (solda) yaptığı söyleşide AA Dış ve Ekonomi Haberleri Müdürü Dr. Barışkan Ünal (sağda), konuşma yaptı.

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