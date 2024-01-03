Beyaz peynir 79,90 TL'ye düştü! BİM'in bu indirimi herkesi cezbedecek

Uygun alışveriş severlerin adresi olan BİM, temel ihtiyaçlarda dev indirim başlattı. Süt ve süt ürünleri, deterjan, börek çeşitleri, un, şeker ve daha birçok ürün indirim detayları...



BİM 2 OCAK 2024 KATALOĞU

Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre 34,50 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 41,50 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 89 TL

Binvezir Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 189 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL

Dost Yarım Yağlı Pastörize Süt 1 Litre 22,50 TL





Ayder Çiftliği Topak Tereyağı 400 gr 99 TL

Coşkun Yarım Ay Sucuk 300 gr 95 TL

Performans Hindi Füme 150 gr 29,90 TL

Namet Soslu Köfte Çeşitleri 48,50 TL

Fiskobirlik Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 89,50 TL

Prochips Protein Cipsi Çeşitleri 50 gr 15 TL

Levent Börek Ispanak & Peynirli Börek 400 gr 67,50 TL

Superfresh Pizza Karışık 475 gr 67,50 TL

Balık Dünyası Palamut Dilim 500 gr 56,50 TL

Superfresh Patatesli Rulo Börek 500 gr 36,75 TL

Feast Patates Kroket 450 gr 24,50 TL

Alo Toz Deterjan 8 Kg 275 TL

Platinum Plus Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 40'lı 209 TL

Güldal Çamaşır Suyu 4 Litre 42,50 TL

Viking Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 82,50 TL

Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1000 ml 29,75 TL

Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 54,50 TL

Koruma Wc Temizleyici Aktif Köpük 500 ml 49,50 TL

Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 37,50 TL

Sleepy Extra Bebek Bezi Çeşitleri 195 TL

Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 135 TL

Pofu Kağıt Havlu 2 Katlı 4'lü 25 TL

Jenny&Willy Islak Tuvalet Kağıdı 60'lı 25 TL

Solo Doğal Hijyen Islak Havlu Elma Sirkesi&Karbonat 50'li 18,50 TL

Head&Shoulders Şampuan 600ml+350 ml 209 TL

Dalan Antik Katı Banyo Sabunu 49,50 TL

Arko Sprey Nemlendirici Krem 150 ml 58,50 TL

Flormar Lip Balm 59 TL

Himalaya Diş Macunu 35 TL

Eros Sütyen 149 TL

Conform Kadın Ribana Atlet 38,50 TL

Conform Kadın Bikini Slip 20,50 TL

Conform Erkek Ribana Atlet 38,50 TL

Conform Kadın Slip 2'li 45 TL

Conform Kadın Bato 28,50 TL

Conform Erkek Boxer 38,50 TL

Comfort Family Çocuk Havlu Çorap 2'li 34,50 TL

Bebek Step Soket Çorap 3'lü 34,50 TL

Bolero Kadın - Erkek Yün Çorap 22,75 TL

Hot Feet Kadın-Erkek Termal Çorap 32,50 TL

Power Key Filament Led Ampul 45 TL

Gece Lambası 38,50 TL

Sitil Temizleme Solüsyonu 100 ml 15,50 TL

Sitil Hazneli Parlatma Süngeri 4 ml 15,50 TL

Sitil Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 50 ml 15,50 TL

Sitil Klasik Krem Boya 15,50 TL

