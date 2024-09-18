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Beypazarı'ndaki Adaören Kalesi'nde Yüzey Araştırmaları Devam Ediyor

Beypazarı'nın tarihi Adaören Kalesi'nde sürdürülen yüzey araştırmaları, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:46
Beypazarı'ndaki Adaören Kalesi'nde Yüzey Araştırmaları Devam Ediyor

Beypazarı'ndaki Adaören Kalesi'nde Yüzey Araştırmaları Devam Ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan tarihi Adaören Kalesi'nde yürütülen yüzey araştırmaları, tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürülüyor. Araştırmalar, kaymakam Vedat Yılmaz, belediye başkanı Özer Kasap ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tolga Bozkurt'un katılımıyla gerçekleşiyor.

İncelemelerin Önemi

Kaymakam Yılmaz, Prof. Dr. Bozkurt ve ekibi ile birlikte kaleyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, bölgenin tarihi zenginliğine dikkat çekti. Yılmaz, "Adaören Kalesi, Ankara Kalesi'nden sonra en iyi korunmuş tarihi yapılar arasındadır. Burada yapılacak arkeolojik kazılar, Kirmir Çayı üzerindeki doğa harikası vadinin turizme kazandırılması açısından büyük önem taşıyor," dedi.

Başkanın Değerlendirmesi

Belediye Başkanı Özer Kasap ise Adaören Kalesi'ni ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Prof. Dr. Bozkurt'a teşekkür ederim. Etrafındaki vadi ve doğa harikası çok etkileyici. Arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak değerlerin Beypazarı'nın turizmine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

Yüzey Araştırmalarının Hedefleri

Prof. Dr. Tolga Bozkurt, yaklaşık üç yıldır Ankara ve çevresinde yüzey araştırmaları gerçekleştirdiklerini, bu yılki çalışmalarını Adaören Kalesi üzerinde yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Bozkurt, "Bu bölgedeki eski kale yapılarının Galatlar dönemine kadar uzandığını biliyoruz. Araştırmalarımızın sonuçlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer akademik yayınlarımızda paylaşacağız," dedi.

Adaören Kalesi'nin bölge turizmi için önemli bir destinasyon olacağı ve yapılacak çalışmalarla birlikte Beypazarı'nın tarihi dokusunun daha fazla tanınacağı öngörülmektedir.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat...

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Kalesi'nde yüzey araştırmaları sürüyor. Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ile yüzey araştırmaları yapan ekibin başkanı da olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Bozkurt, kalede incelemelerde bulundu.

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