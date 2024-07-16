Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan biber dolması yemeğinin irkaç basit adımda ustalaşılarak daha da lezzetli hale getirilebilirsiniz. 40 yıldır esnaf lokantasını işleten Emin Usta, herkesin bildiği ama kimsenin bilmediği etli biber dolması tarifini anlatıyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:45
Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş

Türkiye'de en çok yapılan, tarifi herkesin bildiği yemek bile, ustaların basit ve gizli birkaç yöntemiyle bambaşka bir lezzet seviyesine taşınabiliyor.

7'den 70'e hemen hemen herkesin favorisi olan biber dolması, iyi pişirildiğinde sürpriz olabiliyor. 40 yıldır esnaf lokantası işleten Emin Usta, yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezi olan lezzetlerin gizli sırlarını ortaya çıkarıyor.

"En önemli şey doğru baharatları seçmektir"

40 yıldır İstanbul'un merkezinde esnaf lokantası işleten Emin Usta, yılların tecrübesini etli biber dolması yapmanın sırlarını ortaya çıkarmak için kullanıyor. Lezzetin anahtarının ise doğru baharat seçiminde yattığını vurgulayan usta, kimyon, karabiber, nane gibi baharatların dengeli kullanımının biber dolmasının karakteristik tadını ortaya çıkardığını belirtiyor. Baharatların kalitesinin de deneyimde çok önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Biber dolması tarifi

Emin Usta, baharat seçiminin yanı sıra biber dolması yapımına dair püf noktalarını da anlatıyor. Dolmanın özenle hazırlanması biberlerin iyice yıkanması ve pişirme işleminin detaylarına dikkatle uyulması gerektiğini söylüyor. Bu unsurların ise bir araya gelmesi ile ortaya çıkatılan biber dolmasının lezzetini tattığınızda bu tarifi asla bırakmayacaksınız.

Emin Usta, biber nasıl yapılacağına dair detaylı bilgilerle, bu lezzeti evde deneyecek herkese adım adım bir rehber sunuyor. Lezzetin sırlarını ortaya çıkaran uzmanlar, tüm lezzet severleri etli biber dolması denemesi için esnaf lokantalarına davet ediyor.

EMİN USTA'NIN HAZIRLADIĞI BİBER DOLMASININ TARİFİ

Biber dolması tarifi

Malzemeler:

10 adet dolmalık biber

1 adet domates

İç Harcı İçin:

200 gram kıyma

1 adet soğan (küçük boy)

1/2 su bardağı pirinç

1/2 su bardağı bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tutam maydanoz

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Sosu İçin:

1 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı su

İLGİLİ HABERLER

O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu

İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

Bu yöntemle soğan ve sarımsaklar asla bozulmayacak! Yanına bunu koyun yeter

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

İş Bankası 3 ilde yeni personellerini arıyor! Üniversite mezunlarına yüksek maaşlı iş fırsatı

Garanti'den emekliye müjde! Kuruş fazla ödemeden faizsiz kredi verilecek

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş

Sprey mop, çarşaf, ayakkabılık geliyor! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ING Bank emekli promosyonunda şov yaptı! Maaşını taşıyan emekliye okkalı ödeme

Parasını bankaya koyana talih kuşu konacak! Tek seferde 14.613 TL'lik kazanç kapısı açıldı

Aileleri kızdıran zam kararı! 1200 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi

Bankada parası olan acilen kontrol etsin! Yılların birikimi bir anda elinizden gidebilir

Bu yöntemle soğan ve sarımsaklar asla bozulmayacak! Yanına bunu koyun yeter

İkamet şartı yok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2300 itfaiye eri alımı yapacak

TEİAŞ KPSS puan şartıyla 175 memur alacak! Başvuru şartları açıklandı

O ülkeye uçak bileti sadece 599 TL! THY büyük kampanyayı duyurdu