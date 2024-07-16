Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan yöntem! Lokantacılar hep bu tüyoyu uyguluyormuş

Türkiye'de en çok yapılan, tarifi herkesin bildiği yemek bile, ustaların basit ve gizli birkaç yöntemiyle bambaşka bir lezzet seviyesine taşınabiliyor.

7'den 70'e hemen hemen herkesin favorisi olan biber dolması, iyi pişirildiğinde sürpriz olabiliyor. 40 yıldır esnaf lokantası işleten Emin Usta, yüzyıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezi olan lezzetlerin gizli sırlarını ortaya çıkarıyor.

"En önemli şey doğru baharatları seçmektir"

40 yıldır İstanbul'un merkezinde esnaf lokantası işleten Emin Usta, yılların tecrübesini etli biber dolması yapmanın sırlarını ortaya çıkarmak için kullanıyor. Lezzetin anahtarının ise doğru baharat seçiminde yattığını vurgulayan usta, kimyon, karabiber, nane gibi baharatların dengeli kullanımının biber dolmasının karakteristik tadını ortaya çıkardığını belirtiyor. Baharatların kalitesinin de deneyimde çok önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.





Emin Usta, baharat seçiminin yanı sıra biber dolması yapımına dair püf noktalarını da anlatıyor. Dolmanın özenle hazırlanması biberlerin iyice yıkanması ve pişirme işleminin detaylarına dikkatle uyulması gerektiğini söylüyor. Bu unsurların ise bir araya gelmesi ile ortaya çıkatılan biber dolmasının lezzetini tattığınızda bu tarifi asla bırakmayacaksınız.

Emin Usta, biber nasıl yapılacağına dair detaylı bilgilerle, bu lezzeti evde deneyecek herkese adım adım bir rehber sunuyor. Lezzetin sırlarını ortaya çıkaran uzmanlar, tüm lezzet severleri etli biber dolması denemesi için esnaf lokantalarına davet ediyor.

EMİN USTA'NIN HAZIRLADIĞI BİBER DOLMASININ TARİFİ





Malzemeler:

10 adet dolmalık biber

1 adet domates

İç Harcı İçin:

200 gram kıyma

1 adet soğan (küçük boy)

1/2 su bardağı pirinç

1/2 su bardağı bulgur

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tutam maydanoz

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Sosu İçin:

1 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı su