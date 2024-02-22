2024 Yılında Ambulans Şoförü Olmak İsteyenlere Müjde: Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar

AMBULANS ŞOFÖRLERİNİN HAYATİ ROLÜ VE MAAŞ DURUMLARI

Acil durumlarda hayat kurtaran kahramanlar: Ambulans şoförleri. Peki, bu önemli görevi üstlenen şoförlerin maaşları ne kadar ve mesleğe başlama şartları nelerdir? İşte detaylar.





Ambulans Şoförü Nasıl Olunur ve Ne Kadar Kazanır?

Ambulans şoförü, acil durumlarda hastaları hastaneye yetiştirmek için ambulans kullanan kişidir. Ambulans şoförü olmak için hem eğitim hem de sınavlardan geçmek gerekmektedir. Ambulans şoförü olmak isteyenlerin ön lisans veya meslek lisesi mezunu olması, B sınıfı ehliyet sahibi olması, ilk yardım sertifikası alması, Sağlık Bakanlığı’nın psikolojik değerlendirme testlerini başarması ve ileri sürüş teknikleri belgesi alması gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenlerin ise KPSS’den yeterli puan alması şarttır.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği diğer nitelikler ise şunlardır:

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlı aylığı almamak,

KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 puan türünden puan almış olmak,

Ambulans Şoförü Alımı Özel Şartları:

Ambulans şoförlerinin maaşları, çalıştıkları kurumun türüne, bulundukları ilin büyüklüğüne, iş yüküne ve aile durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ambulans şoförleri 27 bin lira civarında maaş alırken, özel sektörde çalışanlar 20 bin lira civarında maaş almaktadır.

AMBULANS ŞOFÖRLERİNİN MAAŞ BİLGİLERİ VE FARKLILIKLAR

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ambulans şoförlerinin maaş aralıkları şöyledir:



Kamu Ortalama Ambulans Şoförü Maaşları: 28.000 TL

Sağlık Bakanlığı En Düşük Ambulans Şoförü Maaşları: 20.000 TL

Sağlık Bakanlığı En Yüksek Ambulans Şoförü Maaşları: 40.000 TL

Özel sektörde çalışan ambulans şoförlerinin maaş aralıkları ise şöyledir:

Özel Sektörde En Düşük Ambulans Şoförü Maaşları: 19.000 TL

Özel Sektörde Ortalama Ambulans Şoförü Maaşları: 21.500 TL

Özel Sektörde En Yüksek Ambulans Şoförü Maaşları: 25.000 TL





• Ambulans şoförü maaşı ne kadar?

Maaşlar, çalışılan kuruma, görevin süresine, ek mesaiye ve ek görevlere göre değişir. Kamu sektöründe ortalama maaş 28.000 TL, özel sektörde ise 21.500 TL'dir.

• Ambulans şoförü olmak için hangi şartlar gerekli?

Ön lisans veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, B sınıfı ehliyet ve ilk yardım sertifikası sahibi olmak temel şartlardır.

• Ambulans şoförü maaşları ne zaman zamlanır?

Kamu sektöründe maaşlar her yıl Ocak ayında zamlanır. Özel sektörde zamlar ise şirket politikalarına göre değişiklik gösterir.