Arşimet’in en zor bulmacası: 3 Farkı 7 Saniyede Bulman Gerekiyor! IQ’un 140’tan Azsa Başaramazsın! Dahiler İse 3 Saniyede Çözüyor

7 Saniyede 3 Farkı Bulabilir misin? Görsel Zeka Testleri Sosyal Medyayı Sallıyor.

Bugünkü görsel zeka testimizde iki resim arasındaki 3 farkı bulmanız gerekiyor. Resimlerde 2 kuş, ağaçlar ve 1 solucan var. 3 farkı bulmak için 7 saniyeniz var. Eğer başarırsanız IQ’nuz 130’dan yüksek demektir. Arşimet’in en zor bulmacalarından biri olan bu testi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşarak onlarla yarışabilirsiniz.





3 FARKI BULDUNUZ MU?

Zeka oyunları, beyninizi hem eğlendirir hem de geliştirir. Zeka oyunları, farklı zeka türlerine hitap eder ve onları ölçer ve geliştirir. Zeka oyunları, aynı zamanda dikkat, konsantrasyon, odaklanma, problem çözme, yaratıcılık gibi becerileri de geliştirir. Zeka oyunları, hem çocuklar hem de yetişkinler için yararlıdır. Zeka oyunları, hayatınızın her alanında size avantaj sağlar.

Bugünkü zeka testinizde, iki aynı gibi görünen ama aralarında farklılıklar olan görseli karşılaştırmanız gerekiyor. Görsellerde yer alan 3 farklılığı bulmanız gerekiyor. Görselin içerisinde 2 adet kuş, ağaçlar ve 1 tane solucan yer alıyor. Peki 3 fark nerede?





Bu zeka testi, görsel dikkat, görsel tarama, görsel bellek gibi becerileri test eder ve geliştirir. Görsel dikkat, gözlerimizle aldığımız bilgileri işleyebilmemiz ve anlayabilmemizdir. Görsel tarama, gözlerimizin görsel bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde tarayabilmesidir. Görsel bellek, gördüğümüz şeyleri hatırlayabilme yeteneğimizdir.

Bu zeka testinde, görselleri dikkatlice bakarak farklılıkları bulmaya çalışın. Farklılıkları bulduğunuzda, onları işaretleyin veya yazın. Farklılıkları bulmakta zorlanıyorsanız, ipucu isteyebilirsiniz. Ama hatırlayın, ipucu istemek puanınızı azaltır. Bu yüzden, ipucu istemeden önce iyice düşünün.



CEVAP ANAHTARI

Süreniz bitti… Umarım 3 farkı bulabilmişsinizdir. 7 saniyede bitirenleri kutlarız. Kaç saniyede bitirdiğinizi yorumlarda paylaşarak diğer okurlarla rekabet edebilirsiniz. 3 farkı bulamayanlar için ise cevap anahtarını aşağıda paylaşıyoruz.



